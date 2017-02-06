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Китайский флот бросает вызов США - 500 против 350

06.02.2017 Военный паритет 783 1
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ВМС НОАК
ВМС НОАК: два эсминца Тип 052D, два фрегата Тип 054А, два десантных корабля-дока Тип 071
Источник: militaryparitet.com

ВМС НОА Китая растут быстрее, чем кто-либо ожидал в мире, пишет тайский источник.

На фоне все более воинственной риторики президента США Дональда Трампа в области безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Китай отвечает неслыханным ростом своей военно-морской мощи. Пекин понимает, что огромный экономический потенциал является базой для строительства флота. Этот флот должен достичь количества в 500 боевых единиц - атомные подлодки, авианосцы, десантные корабли и впечатляюще быстро растущий парк эсминцев, фрегатов и корветов. За последние три недели на воду спущены очередные эсминец и корвет.

Как видим, это больше, чем провозглашал Трамп для американского флота - 350 единиц.

Особое внимание уделяется строительству авианосцев и развитию палубной авиации, то есть "флоту длинной руки". Примечательно, что до середины 1980-х годов Китай видел свой флот лишь прибрежным. Изменения в военно-морскую стратегию внес генерал (иногда называют - адмирал - General – sometimes called Admiral) Лю Хуацин, с августа 1982 по январь 1988 года занимавшего пост командующего ВМС. Он ратовал за то, чтобы Китай в период 2000-2010 годов взял под свой контроль "первую цепь островов", в 2011-2020 - "вторую цепь островов", а к 2050 году взял под контроль ни много ни мало весь Тихий океан. Этот план Лю разработал, когда еще был командиром атомной подлодки.

В настоящее время Китай ведет одновременно разработку плавучих атомных станций, строит постоянные военные базы в Южно-Китайском море и развертывает в полном масштабе спутниковую навигационную систему "Бэйдоу" - эти усилия могут дать Китаю конкурентное преимущество на Тихом океане.

"Количество переходит в качество" (quantity is transformed into quality) - эту цитату приписывают то Сталину, то Троцкому, то Мао. В соответствии с этой стратегией Китай методично движется вперед, бросая вызов морскому господству США.

05.02.2017
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принадлежат Военный паритет
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Страны
Китай
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Авианосец

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Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Зигфрид Хофрайтер
274
№1
06.02.2017 00:48
Цитата, q
Как видим, это больше, чем провозглашал Трамп для американского флота - 350 единиц.
КМК, к флоту США в таких оценках надо прибавлять флоты Японии, Кореи и Тайваня.
И до 11 авианосцев с 22 крейсерами (не считая АПЛ) - товарищам еще далековато.

Цитата, q
"Количество переходит в качество" (quantity is transformed into quality) - эту цитату приписывают то Сталину, то Троцкому, то Мао
Вроде гегелевская диалектика )
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