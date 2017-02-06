F-35A против истребителей 4-го поколения. Счет?



Истребитель Boeing F-15SG ВВС Сингапура с серийным номером ВВС США 05-0032. Самолет несет маркировку 428-й истребительной эскадрильи ВВС США. Снимок сделан во время учений Red Flag 14-3. 21.07.2014

Источник: Dan Stijovich Истребитель Boeing F-15SG ВВС Сингапура с серийным номером ВВС США 05-0032. Самолет несет маркировку 428-й истребительной эскадрильи ВВС США. Снимок сделан во время учений Red Flag 14-3. 21.07.2014Источник: Dan Stijovich

Стелс-истребители F-35A впервые приняли участие в учебных воздушных боях с самолетами четвертого поколения F-15 и F-16, имитировавших "агрессоров", сообщают сегодня ВВС США.

В учениях Red Flag 17-1 в Неваде (база Неллис) летали 13 новейших истребителей, в воздухе одновременно находилось и до 24 истребителей четвертого поколения, которые могли 3-4 раза "воскресать" после условного сбития. Счет боев оказался таким - на 15 сбитых "агрессоров" пришелся один сбитый F-35A.

Сообщается, что в 2018 году самолеты получат блок программного обеспечения 3F, который позволит иметь вооружение на внешних подкрыльевых пилонах. В настоящее время истребители могут применять только ракеты из внутренних отсеков.

В "боях" участвовали и стелс-истребители F-22, но их специально не выставляли против F-35A, сообщает источник.