F-35A против истребителей 4-го поколения. Счет?
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Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК
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Истребитель Boeing F-15SG ВВС Сингапура с серийным номером ВВС США 05-0032. Самолет несет маркировку 428-й истребительной эскадрильи ВВС США. Снимок сделан во время учений Red Flag 14-3. 21.07.2014
Источник: Dan Stijovich
Стелс-истребители F-35A впервые приняли участие в учебных воздушных боях с самолетами четвертого поколения F-15 и F-16, имитировавших "агрессоров", сообщают сегодня ВВС США.
В учениях Red Flag 17-1 в Неваде (база Неллис) летали 13 новейших истребителей, в воздухе одновременно находилось и до 24 истребителей четвертого поколения, которые могли 3-4 раза "воскресать" после условного сбития. Счет боев оказался таким - на 15 сбитых "агрессоров" пришелся один сбитый F-35A.
Сообщается, что в 2018 году самолеты получат блок программного обеспечения 3F, который позволит иметь вооружение на внешних подкрыльевых пилонах. В настоящее время истребители могут применять только ракеты из внутренних отсеков.
В "боях" участвовали и стелс-истребители F-22, но их специально не выставляли против F-35A, сообщает источник.
05.02.2017
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VK
85
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№1
06.02.2017 08:25
когда регулярно звучит критика Ф-35, то какой-только счёт не напишешь, лишь бы спасти запланированные продажи и объём производства.
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Peter Tsk
4002
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№2
06.02.2017 09:17
Цитата, VK сообщ. №1
какой-только счёт не напишешь- ну это 'лучше' (в ~7 раз) чем объявлявшийся рекламный счёт ~100:1 для F-22 :)
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Сергей-82
8342
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№4
06.02.2017 13:14
Зато посмотрите как ущербные на Военном паритете,придумывают новую фантастическую ЭПР для Ф-35
Цитата, q
Из этой таблицы видно, что ЭПР (эффективная площадь рассеяния, или радиолокационная сигнатура) человека составляет 0,1 кв. м.да когда читаешь такое ,на ум просто приходит фраза
Не знаю какой разумный человек поверит что ЭПР Ф-22/35 меньше чем у МУХИ-КОМАРА.
P.S.Представляю летит рои комаров,его Су-30 видит,а летящего рядом Ф-35 нет, ха-ха)))
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