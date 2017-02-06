Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

F-35A против истребителей 4-го поколения. Счет?

06.02.2017 Военный паритет 1190 4
0
Понравилась новость?
 +1
Истребитель Boeing F-15SG
Истребитель Boeing F-15SG ВВС Сингапура с серийным номером ВВС США 05-0032. Самолет несет маркировку 428-й истребительной эскадрильи ВВС США. Снимок сделан во время учений Red Flag 14-3. 21.07.2014
Источник: Dan Stijovich

Стелс-истребители F-35A впервые приняли участие в учебных воздушных боях с самолетами четвертого поколения F-15 и F-16, имитировавших "агрессоров", сообщают сегодня ВВС США.

В учениях Red Flag 17-1 в Неваде (база Неллис) летали 13 новейших истребителей, в воздухе одновременно находилось и до 24 истребителей четвертого поколения, которые могли 3-4 раза "воскресать" после условного сбития. Счет боев оказался таким - на 15 сбитых "агрессоров" пришелся один сбитый F-35A.

Сообщается, что в 2018 году самолеты получат блок программного обеспечения 3F, который позволит иметь вооружение на внешних подкрыльевых пилонах. В настоящее время истребители могут применять только ракеты из внутренних отсеков.

В "боях" участвовали и стелс-истребители F-22, но их специально не выставляли против F-35A, сообщает источник.

05.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-15
F-16
F-22
F-35A

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Комментариев 4, отображено с 1 по 4
RU
VK
85
№1
06.02.2017 08:25
когда регулярно звучит критика Ф-35, то какой-только счёт не напишешь, лишь бы спасти запланированные продажи и объём производства.
+3
Сообщить модератору
RU
Peter Tsk
4002
№2
06.02.2017 09:17
Цитата, VK сообщ. №1
какой-только счёт не напишешь
- ну это 'лучше' (в ~7 раз) чем объявлявшийся рекламный счёт ~100:1 для F-22 :)
0
Сообщить модератору
RU
1962
1759
№3
06.02.2017 10:27
Классика побед F-22 насколько я помню, 144-0.
+4
Сообщить модератору
RU
Сергей-82
8342
№4
06.02.2017 13:14
Зато посмотрите как ущербные на Военном паритете,придумывают новую фантастическую ЭПР для Ф-35
Цитата, q
Из этой таблицы видно, что ЭПР (эффективная площадь рассеяния, или радиолокационная сигнатура) человека составляет 0,1 кв. м.
И делаем еще одно открытие - в настоящее время ЭПР истребителя F-35 меньше ЭПР F-22. Кто бы мог подумать... Предварительная сигнатура (оценка) ЭПР F-35 составляла около 0,001 кв. м., а сейчас меньше 0,0001...
ЭПР
Насекомого - 0,001 кв. м
Птицы - 0,01 кв. м
F-22 и В-2 - примерно 0,0001 (пресловутый "мраморный шарик")
да когда читаешь такое ,на ум просто приходит фраза
Не знаю какой разумный человек поверит что ЭПР Ф-22/35 меньше чем у МУХИ-КОМАРА.

P.S.Представляю летит рои комаров,его Су-30 видит,а летящего рядом Ф-35 нет, ха-ха)))
+6
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 06.02 18:40
  • 41
«Тракторные заводы» поставили ВДВ первый батальонный комплект БМД-4М и БТР-МДМ
  • 06.02 18:39
  • 14
«Подсолнухи» апокалипсиса
  • 06.02 18:38
  • 2
Ученые получат карту неба в рентгеновском диапазоне с орбитальной обсерватории "Спектр-РГ"
  • 06.02 17:55
  • 7
Что произойдет, если самые мощные атомные ракетоносцы России и Америки вступят в бой? (The National Interest, США)
  • 06.02 17:40
  • 1
Мощности Воронежского авиазавода позволят собирать до 12 Ил-112В в год
  • 06.02 17:32
  • 11
Лукашенко предложил России дать Белоруссии самолеты вместо создания авиабазы
  • 06.02 16:04
  • 1
Гособоронзаказ для ульяновских заводов увеличили в пять раз в 2017 году
  • 06.02 15:57
  • 1
Развитие ОПК: Создается федеральный центр развития станкостроения
  • 06.02 15:55
  • 162
Алексей Кудрин: технологическое отставание уже угрожает суверенитету РФ
  • 06.02 15:50
  • 4
В Воронеже собрали первый Ил-112
  • 06.02 15:37
  • 26
В России построят порядка 100 самолетов Ил-114-300 в 2021-2029 годах
  • 06.02 15:28
  • 2
Бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиудар по складам ИГ в провинции Дейр-эз-Зор
  • 06.02 15:07
  • 691
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 06.02 14:59
  • 19
В перспективе планируется модернизировать около 30 единиц Ил-38 для морской авиации ВМФ
  • 06.02 14:58
  • 842
Как насчёт юмористического раздела?
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  