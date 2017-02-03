На вооружение инженерной войсковой части ВВО поступит новый понтонно-мостовой парк ПМП-М



Понтонная переправа из машин-амфибий M3 на учении «Анаконда-2016»

Источник: GDELS Понтонная переправа из машин-амфибий M3 на учении «Анаконда-2016»Источник: GDELS

ЦАМТО, 3 февраля. Новый понтонно-мостовой парк ПМП-М поступит на вооружение инженерной войсковой части Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском крае.

Модернизированный комплекс отличается от своего предшественника спрямленной палубой берегового звена, а также наличием комплекта гидродинамических щитов Савельева и такелажного паромного устройства, позволяющих использовать парк на реках с большой скоростью течения. Кроме того, он имеет приспособления для оборудования переправ при ледоставе и различное вспомогательное имущество.

ПМП-М можно эксплуатировать при скорости течения до 3 м/с и волнении до 2 баллов.

Парк позволяет за 30 минут навести 60-тонный наплавной мост для переброски тяжелой техники с шириной проезжей части 6,5 м и длиной 227 м.

В случае необходимости создания паромной переправы расчет ПМП-М может собрать из парка шестнадцать 40-тонных паромов (время сборки одного – 7 минут) или четыре 170-тонных, длина которых составляет около 60 м. При этом время сборки каждого составит от 16 до 20 минут.

Также в состав ПМП-М входят буксирно-моторные катера, которые применяются при наводке и разводке наплавных мостов, для передвижения паромов, ведения инженерной разведки водных преград, несения службы на переправах и выполнения вспомогательных работ на воде.

Конструкции, подобные ПМП-М, позволяют не только повысить маневренность и оперативность войск, но могут быть использованы и при возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе масштабных наводнений, в интересах гражданского населения, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.