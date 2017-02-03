Вооруженные силы Казахстана получили четвертый вертолет «Хью-2»



Вертолет UH-1N Huey

Источник: en.wikipedia.org Вертолет UH-1N HueyИсточник: en.wikipedia.org

ЦАМТО, 3 февраля. По информации пресс-службы Центрального командования ВС США (CENTCOM), в ходе церемонии, состоявшейся 27 января в Алма-Ате, американский посол в Казахстане Джордж Крол передал Минобороны страны четвертый вертолет «Хью-2», приобретенный в рамках программы «Иностранные военные продажи».

В мероприятии приняли участие представители посольства США и руководства Минобороны Казахстана.

Стоимость вертолета составляет 7 млн. долл. Проект реализуется в рамках военно-технического сотрудничества США и Казахстана. ВС США передают снятые с вооружения вертолеты и обеспечивают существенную часть финансирования для модернизации этих машин к конфигурации «Хью-2».

Как сообщал ЦАМТО, соглашение о поставке ВС Казахстана за счет средств программы помощи «Иностранное военное финансирование» (FMF) восьми вертолетов «Хью-2» из числа избыточных вооружений ВС США было подписано в конце 2006 года. В рамках заключенного в марте 2007 года контракта на поставку двух вертолетов работы по модернизации выполнила компания «US Геликоптер» (US Helicopter), являющаяся подразделением «Белл аэроспейс сервисиз инк.» (Bell Aerospace Services Inc.). Опцион предусматривал дополнительную поставку еще шести машин.

Первые два вертолета были переданы ВС Казахстана в ноябре 2007 года. Все машины планировалось поставить к 2010 году, однако сроки реализации программы были нарушены из-за отсутствия необходимых средств у МО США. Соглашение о закупке третьей машины было достигнуто в 2010 году, а контракт стоимостью 6,26 млн. долл. на его модернизацию был подписан с «Белл Геликоптер» в марте 2011 года. Согласно опубликованным Wikileaks материалам, на поставку оставшихся пяти вертолетов требовалось около 55 млн. долл., однако объемы финансирования Казахстана в рамках программы FMF постоянно снижались.

Третий вертолет «Хью-2», а также запасные части, агрегаты, комплектующие и расходные материалы, были переданы МО Казахстана на безвозмездной основе в апреле 2016 года.

С учетом прозвучавшего при передаче третьего вертолета комментария о «безвозмездной поставке», можно предположить, что он был поставлен еще по программе «Иностранное военное финансирование», а в дальнейшем поставка вертолетов Казахстану была переквалифицирована в программу «Иностранные военные продажи» с компенсацией расходов на модернизацию заказчиком.

Вертолет «Хью-2» – легкий многоцелевой вертолет компании «Белл Геликоптер» (Bell Helicopter), предназначенный для перевозки десанта (до 12 человек) и различных грузов, проведения поисково-спасательных операций, воздушной разведки, эвакуации раненных. В ВС Казахстана «Хью-2», оборудованные современным БРЭО и новыми спасательными средствами, применяются для поддержки международных учений, медицинской эвакуации и других задач.