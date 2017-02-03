ВВС Алжира в ближайшее время приступят к приемке первой пары вертолетов Ми-26Т2 по второму контракту с Россией
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Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество
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Вертолет Ми-26Т2 ВВС Алжира. Алжир, июнь 2015 года
Источник: secretdifa3.net
ЦАМТО, 3 февраля. Военно-воздушные силы Алжира в ближайшее время приступят к приемке второй партии российских тяжелых транспортных вертолетов Ми-26Т2.
Как сообщает ресурс Defenceweb.co.za, два вертолета Ми-26Т2 были засняты споттерами в Италии в конце января в ходе их транзитного перелета в Алжир. Ранее, в августе прошлого года, данные машины были сфотографированы при прохождении летных испытаний на предприятии в Ростове-на-Дону.
Как уже сообщал ЦАМТО, ОАО «Роствертол», входящее в холдинг «Вертолеты России», поставляет Алжиру тяжелые транспортные вертолетов Ми-26Т2 по двум контрактам. Первый, от 2013 года, предусматривал поставку шести Ми-26Т2, второй, от 2015 года, – восьми машин данного типа.
Поставки по первому контракту были выполнены в 2015-2016 гг. Поставки по второму контракту планировалось завершить в 2017 году. Однако, по всей видимости, поставки по второму контракту будут реализованы в 2017-2018 гг.
03.02.2017
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