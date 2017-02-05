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В Минобороны Сербии заявили, что Россия передаст шесть МиГ-29 до мая

06.02.2017 РИА Новости 249 0
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МиГ-29
Самолет МиГ-29 на авиационном шоу в Ахтубинске, посвященном 95-летию лётно-испытательного центра министерства обороны РФ.
Источник: Михаил Воскресенский / РИА Новости

БЕЛГРАД, 5 фев - РИА Новости. Россия до конца апреля передаст Сербии шесть истребителей МиГ-29, которые пройдут ремонт и модернизацию и станут в строй ВВС и ПВО республики, сообщило в воскресенье информагентство Танюг со ссылкой на оборонное ведомство страны.

"Ремонт и модернизацию шести МиГов из состава ВКС РФ, а также четырех имеющихся у Сербии истребителей проведут российские эксперты на авиазаводе "Мома Станойлович" вместе с нашими специалистами. Ремонт и модернизация обойдутся Сербии в 185 миллионов евро", - цитирует агентство минобороны.

Отмечается, что военное руководство Сербии ожидает завершение работ до начала 2018 года и передачу истребителей в распоряжение 204-й бригады ВВС.

В конце декабря глава правительства Сербии Александр Вучич по итогам встречи в Москве с министром обороны России Сергеем Шойгу сообщил, что РФ в рамках военно-технической помощи передаст Сербии шесть истребителей МиГ-29, а также 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2, вооруженных КПВТ 14,5 мм.

Министр обороны Сербии Зоран Джорджевич после визита в Минск в конце января сказал, что Сербия получит в подарок от Белоруссии восемь истребителей МиГ-29 и два дивизиона зенитно-ракетного комплекса "Бук", а также "будет вести переговоры о покупке известных систем С-300, речь идет о версиях С-300В и С-300П".

Холдинг "Вертолеты России" в конце июня 2016 года выполнил первую поставку вертолетной техники в Сербию, передав министерству обороны этой страны два многоцелевых вертолета Ми-17В-5 по контракту, подписанному годом ранее. В ходе приема машин у российской стороны премьер Вучич пообещал больше вкладывать в военную авиацию Сербии в 2017 году.

05.02.2017
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