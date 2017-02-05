В Минобороны Сербии заявили, что Россия передаст шесть МиГ-29 до мая
|
|
Самолет МиГ-29 на авиационном шоу в Ахтубинске, посвященном 95-летию лётно-испытательного центра министерства обороны РФ.
Источник: Михаил Воскресенский / РИА Новости
БЕЛГРАД, 5 фев - РИА Новости. Россия до конца апреля передаст Сербии шесть истребителей МиГ-29, которые пройдут ремонт и модернизацию и станут в строй ВВС и ПВО республики, сообщило в воскресенье информагентство Танюг со ссылкой на оборонное ведомство страны.
"Ремонт и модернизацию шести МиГов из состава ВКС РФ, а также четырех имеющихся у Сербии истребителей проведут российские эксперты на авиазаводе "Мома Станойлович" вместе с нашими специалистами. Ремонт и модернизация обойдутся Сербии в 185 миллионов евро", - цитирует агентство минобороны.
Отмечается, что военное руководство Сербии ожидает завершение работ до начала 2018 года и передачу истребителей в распоряжение 204-й бригады ВВС.
В конце декабря глава правительства Сербии Александр Вучич по итогам встречи в Москве с министром обороны России Сергеем Шойгу сообщил, что РФ в рамках военно-технической помощи передаст Сербии шесть истребителей МиГ-29, а также 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2, вооруженных КПВТ 14,5 мм.
Министр обороны Сербии Зоран Джорджевич после визита в Минск в конце января сказал, что Сербия получит в подарок от Белоруссии восемь истребителей МиГ-29 и два дивизиона зенитно-ракетного комплекса "Бук", а также "будет вести переговоры о покупке известных систем С-300, речь идет о версиях С-300В и С-300П".
Холдинг "Вертолеты России" в конце июня 2016 года выполнил первую поставку вертолетной техники в Сербию, передав министерству обороны этой страны два многоцелевых вертолета Ми-17В-5 по контракту, подписанному годом ранее. В ходе приема машин у российской стороны премьер Вучич пообещал больше вкладывать в военную авиацию Сербии в 2017 году.
05.02.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
03.06.2016 Ключ к Азии: кто основной военный партнер России на постсоветском пространстве
31.03.2016 Портфель заказов на поставку российских вооружений достиг рекордного уровня в 56 млрд. долларов
17.02.2016 Иран-Россия: оценка военно-технического сотрудничества двух стран за период с 1990 года по настоящее время
24.12.2015 Тематика ВТС станет одной из центральных в ходе визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву
11.11.2015 От «Иглы» до авианосца — часть III
03.06.2015 Проекция силы
14.04.2015 "Если мы работаем в интересах КНР, то работаем и в своих интересах"
23.01.2015 Щит для Тегерана