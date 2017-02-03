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ВВС Аргентины продолжают пикирование

06.02.2017 bmpd.livejournal.com 258 0
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Штурмовик A-4AR ВВС
Легкий штурмовик Lockheed Martin (McDonnell Douglas) A-4AR ВВС Аргентины
Источник: en.wikipedia.org

Как сообщает журнал "Jane's Defence Weekly" в статье Santiago Rivas "Argentina officially suspends fighter replacement programme" , аргентинский министр обороны Хулио Мартинес 1 февраля 2017 года объявил, что после обсуждения с президентом Аргентины Маурисио Макри правительство страны приняло решение приостановить программу приобретения новых истребителей для замены подлежащих списанию старых американских штурмовиков Lockheed Martin (McDonnell Douglas) A-4АR Fightinghawk.


ВВС Аргентины планируют снять с вооружения все А-4AR Fightinghawk до 2018 года из-за отсутствия запасных частей и выработки ресурса. Ранее весь парк истребителей Dassault Mirage ВВС Аргентины был списан в ноябре 2015 года без какой-либо замены.


Решение об отказе от закупки новых истребителей принято в связи с аргентинскими экономическими проблемами и, согласно Мартинесу, решено, что не будет предприниматься никаких новых закупок самолетов в краткосрочной перспективе, по крайней мере, до тех пор, пока финансовое положение страны не улучшится.


ВВС Аргентины уже длительное время пытались приобрести хоть какие-то истребители взамен списываемых. Если в отношении списанных истребителей Mirage это не удалось,то руководство ВВС Аргентины надеялось заменить хотя бы А-4АR в качестве временной меры 12 легкими истребителями/учебно-боевыми самолетами - потенциально, типа Korean Aerospace Industries (KAI) FA-50 или Leonardo M-346FT.


Мартинес сказал, что теперь ВВС Аргентины будут стремиться сфокусироваться на закупке около десяти турбовинтовых самолетов для контроля северной границы страны против незаконных полетов, усиления флота самолетов IA-58 Pucará и частичной замены Embraer EMB-312 Tucano в качестве самолетов повышенной подготовки. Были получены предложения относительно возможности поставки самолетов Beechcraft T-6C+ Texan II и Embraer EMB-314 Super Tucano, но статус переговоров неясен.


Нынешнее решение правительства Аргентины означает, что Аргентина не будет иметь никаких реактивных истребителей после списания самолетов A-4AR, в результате чего ВВС Аргентины будут не в состоянии выполнять одну из своих основных задач по контролю аргентинского воздушного пространства.

03.02.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Аргентина
США
Продукция
EMB-314
FA-50
Global Hawk
Т-6 Texan-II
Компании
Beechcraft
Dassault
Embraer
KAI
Leonardo
Lockheed-Martin
MD Helicopters
Минoбороны РФ

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