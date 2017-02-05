Норвегия приняла решение закупить шесть подводных лодок у немецкого концерна TKMS



Неатомная подводная лодка проекта 212А ВМС Германии

Источник: ТhyssenKrupp Marine Systems Неатомная подводная лодка проекта 212А ВМС ГерманииИсточник: ТhyssenKrupp Marine Systems

Как пишет Michel Cabirol в статье «Sous-marins: la Norvège a choisi l'allemand ThyssenKrupp Marine Systems», опубликованной французской газетой "La Tribune", Норвегия приняла решение выбрать германскую судостроительную компанию ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) в качестве исполнителя контракта стоимостью 4 млрд евро на строительство четырех (с опционом еще на две) неатомных подводных лодок на основе германского проекта 212. Проигравшей стороной оказался французский концерн DCNS.

Норвегия по сути выбрала того производителя, с которым она будет вести эксклюзивные переговоры (prefer bidder) с целью подписать контракт в 2019 году на строительство четырех неатомных подводных лодок и еще двух в качестве опциона. Стоимость программы оценивается в 4 млрд евро. Об этом сообщила министр обороны Норвегии Ине Эриксен Сорейде (Ine Eriksen Søreide).

Как заявила министр: «Норвегия начинает окончательные переговоры с немецкими властями. Когда будет заключено межправительственное соглашение, начнутся германо-норвежские переговоры с производителем подводных лодок компанией Thyssenkrupp Marine Systems».

В пресс-релизе, распространенном в пятницу, DCNS отметило, что выбор Норвегии прерывает конкурентный процесс за счет выбора альтернативного решения в форме закупки на основе межправительственного соглашения с другой европейской страной. При этом , как отмечает DCNS, «мы ценим это суверенное решение, хотя мы выражаем сожаление и мы сохраняем убежденность, что наше предложение лучше, в особенности в части противолодочной борьбы, что весьма важно для операций на Крайнем Севере».

Кто принял это решение? Узкий круг, состоящий из трех-четырех человек, из которых две женщины: премьер-министр Эрна Солберг и министр обороны Ине Эриксен Сорейде, а также лицо, отвечающее за государственные закупки (в области обороны, безопасности и крупных проектов).

Конкуренция между французами и немцами была очень суровой, жесткой и контактной. Особенно после той оплеухи, которую получила TKMS в Австралии, которая в апреле 2016 года выбрала подводные лодки Shortfin Barracuda разработки DCNS. Несмотря на агрессивную торговую политику немцев в Норвегии, которая рассматривается как «заказник» судостроителя из Киля и ВМС Германии, DCNS преодолела свое отставание, хотя Германия нанесла сильный удар, выбрав противокорабельнкую ракету NSM (Naval Strike Missile) разработки норвежской компании Kongsberg для корветов типа K130 ВМС Германии.

Оба конкурента вышли в финал на равных, хотя осенью 2016 года DCNS, казалось, пошла в отрыв. Французская компания провела огромный объем технической и оперативной работы, чтобы оставить TKMS за кормой. 31 января премьер-министр Франции Бернар Казнев встречался в Париже со своим норвежским коллегой.