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Кавказ усилили артиллерией

06.02.2017 Известия.ru 469 0
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2С35 "Коалиция-СВ"
Новые 152-мм самоходные гаубицы 2С35 "Коалиция-СВ" на репетиции Парада Победы 2016 года в Москве. 07.05.2016
Источник: Виталий Кузьмин / www.vitalykuzmin.net

Минобороны возродило знаменитую урюпинскую бригаду

Российское военное ведомство развернуло в Южном военном округе новую 227-ю артиллерийскую бригаду (АБр). Дислоцируется воинская часть в столице Адыгеи Майкопе. Помимо дальнобойных гаубиц, реактивных систем залпового огня и противотанковых комплексов бригада оснащается беспилотниками, разведывательными комплексами и автоматизированными системами управления (АСУ). По мнению экспертов, новая бригада за считаные минуты сможет самостоятельно находить и уничтожать цели не только на поле боя, но и глубоко в тылу противника.


Как рассказали «Известиям» несколько информированных источников в Минобороны, формирование новой воинской части началось еще в 2016 году. Завершить же процесс военное ведомство планирует до конца нынешнего года. Полное наименование воинской части — 227-я Таллинская краснознаменная, ордена Суворова артиллерийская бригада.


Сейчас бригада вооружена 152-мм гаубицами МСТА и реактивными системами залпового огня «Ураган». Но по данным «Известий», в дальнейшем 227-я АБр должна получить новейшие самоходные гаубицы «Коалиция», а также модернизированные реактивные системы залпового огня «Ураган-М». Находить цели в тылу и на поле боя артиллеристам бригады помогут отряды беспилотников. А автоматизированная система управления позволит наносить артудары по обнаруженным целям практически в режиме реального времени.


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По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, новая бригада станет одной из первых воинских частей, которая предназначена для работы в так называемом контуре высокоточного огневого поражения.


— Сейчас в российской армии создается специальный контур высокоточного огневого поражения. В него включены все высокоточные огневые средства, в том числе артиллерийские, — рассказывает «Известиям» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. — Новая система получает информацию со всех разведывательных средств независимо от их принадлежности и распределяет цели по важности поражения. Артиллеристам на позиции сразу же поступают координаты целей, информация о необходимом расходе боеприпасов и даже исходные установки для ведения огня или полетные задания для ракет.


227-я артбригада — это легендарная воинская часть, прославившаяся в годы Великой Отечественной войны и в обеих чеченских кампаниях. В 2009 году в ходе военной реформы экс-министра обороны Анатолия Сердюкова АБр была расформирована, а на ее основе создана база хранения и ремонта вооружения и военной техники.


Бригада ведет свою историю от сформированной в январе 1943 года 81-й пушечной артиллерийской бригады. 81-я АБр прошла практически всю войну в составе Ленинградского фронта, но закончила свой боевой путь на 2-м Белорусском. За боевые заслуги часть была награждена орденами Суворова и Красного Знамени. А за освобождение Таллина бригада получила почетное наименование «Таллинская».


После окончания Великой Отечественной 81-я бригада передислоцировалась в Ленинакан. Там ее переформировали в пушечный полк. В 1992 году полк перевели в Урюпинск и вновь развернули в 81-ю артбригаду.


Бригада вошла в состав легендарного 8-го гвардейского армейского корпуса, названного по имени своего командира Льва Рохлина — Рохлинским. С 11 декабря 1994 года по 17 февраля 1995 года 81-я артиллерийская бригада участвовала в первой чеченской кампании. Воинская часть не понесла потерь, а 143 офицера и прапорщика были награждены орденами и медалями. Но в 1997 году 81-ю бригаду перевели из Урюпинска в Славянск-на-Кубани и переформировали в 227-ю АБр. Подразделения бригады приняли активное участие во второй чеченской кампании.


Алексей Рамм, Евгений Андреев

03.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
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Белоруссия
Россия
США
Продукция
Ураган
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Сердюков Анатолий
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Наноиндустрия

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