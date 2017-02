Cборка истребителей Су-30МКИ на предприятии индийского государственного объединения Hindustan Aeronautics Limited (HAL) в Насике, 2013 год

Российский иноязычный веб-ресурс "Russia Beyond The Headlines" опубликовал на английском языке материал заместителя директора Центра анализа стратегий и технологий (Центра АСТ) Константина Макиенко "Make in India is an ideal platform for the Russian defence industry: expert", посвященный перспективам российско-индийского военно-технического сотрудничества в свете активно пропагандируемого в последнее время на правительственном уровне в Индии лозунга "Make in India".

Наш блог предлагает авторский вариант русского текста этого материала.

Make in India открывает новые возможности для российской промышленности. Эволюция индийского рынка: новые риски

В настоящее время индийский рынок продукции военного назначения переживает серьезную трансформацию, которая выражается в развитии трех следующих тенденций.

Во-первых, Индия продолжает наращивать уровень диверсификации зарубежных источников вооружений. В 1990-е годы прошлого века на этом рынке появился такой новый и чрезвычайно динамичный экспортер как Израиль, в первое десятилетие XXI века резко активизировались индийско-американские военные связи, а в самое последнее время наблюдается интенсификация контактов индийских вооруженных сил с японскими и южнокорейскими производителями вооружений. Таким образом, сегодня на индийском рынке присутствуют все крупные мировые производители вооружений за исключением Китая.

Во-вторых, благодаря быстрому экономическому росту ресурсный потенциал Индии увеличивается, вследствие чего индийский спрос постепенно сдвигается в более высокую ценовую нишу. Проявлением этой тенденции стали закупки в США немногочисленных (по десять-двенадцать единиц каждого вида), но чрезвычайно дорогих военно-транспортных самолетов С-130J и С-17A, а также противолодочных cамолетов P-8I и боевых вертолетов АН-64Е Apache. Последняя по времени крупная закупка - приобретение во Франции истребителей Rafale – также поражает своей стоимостью. За 36 машин Индия обязалась выплатить почти 8 млрд евро (около 10 млрд долларов), и это при том, что в начале проекта MMRCA по закупке средних многоцелевых самолетов (в рамках которого и приобретены Rafale) за 10 млрд долларов предполагалось импортировать и построить по лицензии 126 машин.

Наконец, третьим и главным новейшим трендом на индийском рынке стала заявка на проведение политики Make in India, в соответствии с которой ставится задача локализации производства военной продукции в Индии. Надо заметить, что пока это не более чем заявка. Во всяком случае, подписание контракта на прямую закупку Rafale, которое состоялось уже после провозглашения данного принципа, политике Make in India прямо противоречит. Как противоречат и все контракты на закупку вооружений в США, которые были подписаны, правда, еще до прихода к власти правительства BJP («Бхаратия джаната парти»).

Нетрудно заметить, что развитие двух первых тенденций осложняет положение России на индийском рынке вооружений. Русская продукция военного назначения позиционируется в среднем ценовом сегменте. Так что сдвиг индийского спроса в более высокую ценовую нишу создает менее благоприятные условия для продвижения российской продукции. Уплотнение конкурентной среды также естественным образом усложняет работу отечественных экспортеров.

А вот третья тенденция – реализация политики Make in India – напротив, открывает для российских компаний дополнительные возможности. Россия как никакая иная страна накопила огромный опыт лицензионного производства своей продукции военного назначения в Индии. В сущности, с самого появления СССР на индийском рынке в начале-середине 1960-х годов Москва работала здесь в соответствии с принципом Make in India. Уже самые первые проекты по поставке истребителей второго поколения МиГ-21 сопровождались передачей лицензии на производство этих самолетов в Индии. Эта практика была продолжена при переходе на новые поколения боевых самолетов – МиГ-21бис и МиГ-27, и достигла своего апогея при реализации грандиозной программы Су-30МКИ. СССР и Россия также охотно шли на технологическое сотрудничество и в других сегментах – при проектировании в интересах ВМС Индии и дальнейшем строительстве на индийских верфях кораблей, а также в нише вооружений для сухопутных войск, где были осуществлены проекты по развертыванию в Индии производства основных танков Т-72M и Т-90С.

Российско-индийское военно-техническое сотрудничество: ближайшие перспективы

Несмотря на указанное усиление конкурентной борьбы России удается сохранять на индийском рынке довольно прочные позиции. Стоимость ежегодных поставок в Индию держится предположительно на уровне не ниже 3,5-4 млрд долл, что дает в среднем примерно 28% всего объема российского оборонного экспорта. Индия со всей определенностью является крупнейшим покупателем российских вооружений, что, впрочем, неудивительно, если учитывать тот факт, что Индия в принципе является вторым после Саудовской Аравии крупнейшим импортером вооружений в мире с реальной перспективой занять по этому показателю первую позицию. С другой стороны, есть веские основания полагать, что и Россия пока, до начала поставок Rafale, сохраняет позицию крупнейшего поставщика. Несмотря на заключенные крупные авиационные контракты, США с 2008 года поставили в Индию вооружений на сумму предположительно 16 млрд долл, то есть в среднем на 2 млрд долл в год, что ниже российских показателей.

В ближайшей перспективе можно ожидать реализации следующих крупных российско-индийских военно-технических проектов.

1. После завершения ориентировочно в 2019 году программы по производству в Индии истребителей Су-30МКИ, когда их общее число в ВВС Индии составит около 270 единиц, встанет давно назревший и перезревший вопрос о проведении глубокой модернизации всего парка этих машин по стандарту Sukhoi Super 30. Такая модернизация позволит радикально повысить боевой потенциал ВВС Индии без дорогостоящего и сложного с организационной точки зрения наращивания количественного состава ВВС. Кроме того, реализация большей части этой программы будет иметь место на индийских промышленных мощностях, что полностью отвечает политике Make in India.

2. Имеются признаки прогресса и в части реализации программы совместной разработки, производства и маркетинга истребителя пятого поколения FGFA, который составит основу боевой мощи ВВС Индии в XXI веке. Реальность состоит в том, что при всех замечательных экономических успехах Индии у нее не хватит ресурсов для закупки необходимого числа (минимум еще 180 единиц) шокирующе дорогих западных самолетов. Единственный способ парировать нарастающее количественное и появляющееся качественное превосходство ВВС НОАК – это развертывание производства индийских истребителей пятого поколения. Единственный источник, где Индия может получить технологии пятого поколения по приемлемой цене и в относительно короткие сроки – это Россия и совместный проект FGFA.

3. В ходе прошлогоднего визита в Индию президента России Владимира Путина достигнута принципиальная договоренность о закупке Индией новейших зенитных ракетных систем С-400. Таким образом, впервые в своей истории Индия станет обладателем систем ПВО большой дальности.

4. В сегменте военно-морских вооружений будет реализован проект по поставке и строительству на индийских верфях новой партии фрегатов проекта 11356 (типа Talwar). Ранее Россия уже передала двумя партиями по три единицы шесть кораблей этого типа. В настоящее время речь идет о прямой поставке из России двух новых кораблей и строительстве на одной из индийских верфей еще двух единиц.

5. Еще одно важное соглашение касается лицензионного производства в Индии большого (до 200 единиц) количества легких вертолетов Ка-226Т.

6. Наконец, 7 ноября 2016 года Совет по оборонным закупкам Индии принял принципиальное решение о приобретении в России 464 единиц новейших основных танков Т-90МС.

В целом общая стоимость соглашений, достигнутых в ходе прошлогоднего октябрьского визита в Индию Владимира Путина оценивается в 10 млрд долл., а сумма танкового контракта составит около 2 млрд долл.

Пакистанский фактор

В связи с некоторой активизацией российско-пакистанского военного сотрудничества и закупкой Пакистаном небольшой партии (всего четыре единицы) российских ударных вертолетов Ми-35М в Индии возникло обоснованное беспокойство относительно дальнейших намерений Москвы в этом направлении.

Однако можно уверенно утверждать, что масштабы сотрудничества с Пакистаном всегда будут оставаться крайне ограниченными, Россия никогда не станет продавать Пакистану вооружения, которые могут изменить сложившийся баланс сил между Индией и Пакистаном. Очевидно, что передача Исламабаду четырех вертолетов таковой баланс никак не меняет.

Сообщения о том, что Россия якобы может продать в Пакистан истребители Су-35, являются дезинформацией, направленной именно на ухудшение отношений между нашими странами. При этом надо иметь в виду, что Пакистан действительно хотел бы приобрести эти самолеты и другое российское вооружение. Однако максимум, что может произойти в будущем – это передача еще некоторого крайне ограниченного количества боевых и транспортно-десантных вертолетов.

Нужно также отметить, что при наличии ярко выраженной заинтересованности Пакистана в закупках в России современных вооружений, Москва фактически идет на самоограничения на развитие военно-технического сотрудничества с этой страной. И ставит свои коммерческие интересы в подчиненное положение относительно политической позиции, которая заключается в том, что стратегическим и привилегированным партнером России была, есть и будет Индия. Этого нельзя сказать о других партнерах Индии, таких как США, которые являются поставщиком в Пакистан наиболее современных и эффективных истребителей ВВС Пакистана, а именно, F-16 новейших модификаций, или о Франции, которая передавала в Пакистан подводные лодки.

Стратегическая перспектива

Желаемая перспектива индийско-российских военно-технических связей должна, по мнению автора, развиваться по двум направлениям.

Во-первых, Россия должна смелее и откровеннее наращивать свои предложения в сегменте субстратегических и стратегических вооружений. Прежде всего это касается таких систем как многоцелевые подводные лодки со специальными энергетическими установками, ракетное вооружение средней и межконтинентальной дальности, создание индийской системы предупреждения о ракетном нападении а в перспективе и противоракетных систем. Говоря с предельной ясностью – создание в Индии полноценного ракетного потенциала и потенциала защиты от ракет, а также создание полноценного ядерного подводного флота Индии. Оказание помощи Индии в этих секторах отвечает как коммерческим, так и военно-политическим интересам России. При этом Москва имеет право увязывать сотрудничество в области стратегических вооружений с расширением закупок в России вооружений конвенциональных или даже продукции гражданского назначения, например тех же самолетов.

Во-вторых, необходимо активизировать уже сложившуюся тенденцию к переходу от торговой парадигмы военно-технического сотрудничества к индустриально-технологической модели, то есть наращивать практику реализации совместных проектов на основе риск-разделенного партнерства. Классическим примером такого рода проектов является программа ракеты BrahMos и истребителя пятого поколения FGFA. Задача состоит в наращивании числа и масштабов такого рода проектов. Например, на взгляд автора, весьма плодотворным было бы присоединение России к индийскому проекту перспективного среднего истребителя AMCA, который в будущем позволил бы обеим странам решить обостряющуюся проблему замены средних истребителей четвертого поколения. В целом Россия и Индия должны ставить перед собой задачу создания элементов общего военно-промышленного пространства и общего бинационального рынка вооружений. Феноменальная комплиментарность национальных интересов двух стран, наличие долгой и плодотворной традиции военно-технического сотрудничества, а также совместимость и даже сходство некоторых специфических элементов бизнес- и промышленной культуры создают вполне благоприятные предпосылки для решения этой нетривиальной и кажущейся сегодня немного фантастической задачи.