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Китайская летающая лаборатория на базе Ту-204

06.02.2017 bmpd.livejournal.com 458 0
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На китайском ресурсе "weibo.com" появилась занятная фотография самолета Ту-204, который используется в качестве летающей лаборатории для испытания перспективных бортовых РЛС китайских самолетов нового поколения. Предположительно, речь идет о РЛС для истребителя J-20. На фотографии изображен самолет Ту-204-120С(Е) (заводской номер 1450743664030, серийный номер 030, китайский бортовой номер "769"), поставленный в КНР в 2008 году и использующийся в интересах китайского военного летно-исследовательского института CFTE в Сиань-Яньлян (провинция Шэньси).


Китайская летающая лаборатория на базе самолета Ту-204-120С(Е) (заводской номер 1450743664030, серийный номер 030, китайский бортовой номер "769")
Источник: weibo.com via twitter.com/xinfengcao

Ранее наш блог уже сообщал об этом самолете-летающей лаборатории. Работы по переоборудованию единственного поставленного в КНР самолета Ту-204-120С(Е) в летающую лабораторию производились в Китае при участии ОАО "Туполев", которое выполнило опытно-конструкторские работы, в основном, по самолету, а бортовое специальное оборудование устанавливалось уже китайской стороной. Первый полет модифицированного в летающую лабораторию Ту-204-120С(Е) состоялся 11 декабря 2013 года. По назначению для испытаний оборудования (предположительно, бортовой РЛС истребителя J-20) переоборудованый самолет используется с 2014 года.

Грузовой самолет Ту-204-120С(Е) с серийным номером 030 (64030, заводской номер 1450743664030, китайская регистрация В-2871) постройки ульяновского ЗАО "Авиастар-СП" был первым и единственным самолетом данного типа (в модификации Ту204-120 с двигателями Rolls-Royce RB.211-535E4-B-75), поставленным по контракту на поставку пяти таких грузовых самолетов (с опционом еще на 10 машин) в КНР, заключенным небезызвестной египетской компанией Sirocco Aerospace International в сентябре 2001 года. Из пяти заказанных самолетов с поставкой с 2003 года три предназначались для китайской авиакомпании China Southwest (затем Air China Cargo), и два - для авиакомпании China Northwest (затем China Eastern Cargo). Реализация контракта крайне затянулась, и первый самолет для КНР (серийный номер 030, китайская регистрация В-2871) полетел в Ульяновске лишь 14 мая 2006 года. К этому времени Sirocco Aerospace International разругалась с российскими властями, а Rolls-Royce прекратила поставки ей двигателей (а затем и вовсе сняла двигатели серии RB.211 с производства). В результате четыре других уже почти готовых для китайских заказчиков самолета Ту-204-120С(Е) (серийные номера 031, 034, 035 и 041) остались на "Авиастар-СП" без двигателей и были законсервированы, а единственный головной самолет В-2871 был принят в Ульяновске Air China Cargo только в октябре 2008 года, но в эксплуатацию китайской компанией так и не передавался.

Единственный принятый китайцами борт с конца 2008 года находился на приколе в аэропорту Тяньцзиня, а 18 июня 2011 года с уже закрашенным логотипом Air China Cargo был перегнан в китайский государственный военный летно-исследовательский центр CFTE в Сиань-Яньлян. Там он первоначально использовался для изучения конструкции. В конце 2012 года ОАО "Туполев" получило от китайской стороны контракт на переоборудование данного Ту-204-120С(Е) в летающую лабораторию в интересах CFTE, а сам самолет получил китайский военный номер CFTE "769".

04.02.2017
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Китай
Россия
Продукция
B-2 Spirit
J-20
J-20
Ту-204
Компании
Rolls-Royce
Авиастар-СП
ЛИИ им. Громова
Туполев

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