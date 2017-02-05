Эстония приобретет 12 южнокорейских самоходных гаубиц К9
|
|
Южнокорейская 155-мм/52 самоходная гаубица Hanwha Techwin К9 Thunder на испытаниях в Финляндии. Ноябрь 2016 года
Источник: @APulkki / twitter.com
Как сообщили эстонские СМИ, вооруженные силы Эстонии приняли решение приобрести 12 южнокорейских 155-мм/52 самоходных гаубиц К9 Thunder производства объединения Hanwha Techwin. Предварительное соглашение об этом должен 6 февраля 2017 года во время своего визита в Южную Корею подписать командуюющий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Рихо Террас, после чего будут начаты непосредственно предконтрактные переговоры.
Предполагается, что планируемые к приобретению САУ К9 поступят на вооружение артиллерийского дивизиона 1-й пехотной бригады эстонской армии в 2021 году (сейчас этот дивизион, дислоцированный в Тапа, оснащен приобретенными у Германии 155-мм/39 буксируемыми гаубицами FН-70 и полученными от Финляндии советскими 122-мм буксируемыми гаубицами Д-30).
Как известно, закупку южнокорейских САУ К9 планируют также вооруженные силы Финляндии, уже ведущие предконтрактные переговоры с южнокорейской стороной. Источники в министерстве обороны Эстонии отмечают, что САУ К9 хорошо показали себя в ходе испытаний, в том числе в зимних условиях, в Финляндии и Норвегии.
Со стороны bmpd напомним, что ранее министерство обороны Эстонии рассматривало возможность приобретения 155-мм/52 самоходных гаубиц PzH 2000 из наличия германского Бундесвера. Однако после продажи немцами из наличия 21 САУ PzH 2000 Литве и 15 установок Хорватии, Германия, насколько можно судить, отказалась от дальнейшей реализации PzH 2000 из наличия (у немцев осталось 148 этих систем, из которых 81 - в строю Бундесвера). Это вынудило эстонскую сторону искать альтернативы. Выбор К9, видимо, связан с намерением Финляндии приобрести эти системы, что позволит Эстонии в идеале выстроить общую с финнами систему логистики и обучения для этих САУ. Пока неясно, планирует ли Эстония приобрести САУ К9 из наличия южнокорейской армии (как это намеревается сделать Финляндия), или хочет заказать системы нового производства.
|Южнокорейская 155-мм/52 самоходная гаубица Hanwha Techwin К9 Thunder на испытаниях в Финляндии. Ноябрь 2016 года
|Источник: Valtteri Nevalainen / ruotuvaki.fi
САУ К9 на испытаниях в Финляндии в ноябре 2016 года:
САУ К9 на испытаниях в Норвегии в январе 2016 года:
05.02.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
08.07.2016 Финляндия ведет переговоры о приобретении южнокорейских самоходных гаубиц К9
10.05.2016 Готовится контракт с Малайзией на САУ CAESAR
10.02.2016 Норвегия отобрала участников артиллерийского тендера
30.09.2013 Россия занимает третье место в мире по экспортным продажам самоходных артиллерийских орудий
24.10.2012 Новый образ Бога войны
09.01.2017 Артиллерийское перевооружение Индии
07.07.2016 Финляндия заменит советские гаубицы "Гвоздика" на корейские K9 Thunder
29.12.2015 Подробнее о украинско-НАТОвском проекте 155-мм самоходной гаубицы и 120-мм самоходного миномета