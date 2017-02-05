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Эстония приобретет 12 южнокорейских самоходных гаубиц К9

06.02.2017 bmpd.livejournal.com 203 0
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Hanwha Techwin К9 Thunder
Южнокорейская 155-мм/52 самоходная гаубица Hanwha Techwin К9 Thunder на испытаниях в Финляндии. Ноябрь 2016 года
Источник: @APulkki / twitter.com

Как сообщили эстонские СМИ, вооруженные силы Эстонии приняли решение приобрести 12 южнокорейских 155-мм/52 самоходных гаубиц К9 Thunder производства объединения Hanwha Techwin. Предварительное соглашение об этом должен 6 февраля 2017 года во время своего визита в Южную Корею подписать командуюющий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Рихо Террас, после чего будут начаты непосредственно предконтрактные переговоры.


Предполагается, что планируемые к приобретению САУ К9 поступят на вооружение артиллерийского дивизиона 1-й пехотной бригады эстонской армии в 2021 году (сейчас этот дивизион, дислоцированный в Тапа, оснащен приобретенными у Германии 155-мм/39 буксируемыми гаубицами FН-70 и полученными от Финляндии советскими 122-мм буксируемыми гаубицами Д-30).

Как известно, закупку южнокорейских САУ К9 планируют также вооруженные силы Финляндии, уже ведущие предконтрактные переговоры с южнокорейской стороной. Источники в министерстве обороны Эстонии отмечают, что САУ К9 хорошо показали себя в ходе испытаний, в том числе в зимних условиях, в Финляндии и Норвегии.

Со стороны bmpd напомним, что ранее министерство обороны Эстонии рассматривало возможность приобретения 155-мм/52 самоходных гаубиц PzH 2000 из наличия германского Бундесвера. Однако после продажи немцами из наличия 21 САУ PzH 2000 Литве и 15 установок Хорватии, Германия, насколько можно судить, отказалась от дальнейшей реализации PzH 2000 из наличия (у немцев осталось 148 этих систем, из которых 81 - в строю Бундесвера). Это вынудило эстонскую сторону искать альтернативы. Выбор К9, видимо, связан с намерением Финляндии приобрести эти системы, что позволит Эстонии в идеале выстроить общую с финнами систему логистики и обучения для этих САУ. Пока неясно, планирует ли Эстония приобрести САУ К9 из наличия южнокорейской армии (как это намеревается сделать Финляндия), или хочет заказать системы нового производства.


Южнокорейская 155-мм/52 самоходная гаубица Hanwha Techwin К9 Thunder на испытаниях в Финляндии. Ноябрь 2016 года
Источник: Valtteri Nevalainen / ruotuvaki.fi

САУ К9 на испытаниях в Финляндии в ноябре 2016 года:


САУ К9 на испытаниях в Норвегии в январе 2016 года:

05.02.2017
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Литва
Норвегия
Финляндия
Хорватия
Эстония
Южная Корея
Продукция
K9 Thunder
PzH 2000
Д-30 2А18
Компании
Hanwha Techwin

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