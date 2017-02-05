Самолет СР-10 продолжает испытания
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Первый летный опытный образец самолета СР-10 разработки и постройки ООО «КБ «САТ». Кубинка, 02.02.2017
Источник: Сергей Лукоянов / russianplanes.net
Появились свежие фотографии проходящего испытания на аэродроме Кубинка первого летного опытного образца (демонстратора) лёгкого реактивного учебно-тренировочного самолёта СР-10 разработки ООО "Конструкторское бюро "Современные авиационные технологии" (КБ "САТ").
Напомним, что летные испытания данного первого прототипа СР-10 были начаты на аэродроме Орешково (Воротынск, Калужская область) 25 декабря 2015 года. В течении 2016 года были проведены этапы заводских испытаний и предварительных испытаний. Проект получил определенную поддержку со стороны Министерства обороны России и на 2017 год заявлялось о возможности начала Государственных испытаний СР-10, однако статус программы пока что в целом не определен.
|Первый летный опытный образец самолета СР-10 разработки и постройки ООО «КБ «САТ». Кубинка, 02.02.2017
|Источник: Евгений Волков / russianplanes.net
05.02.2017
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