Министерству обороны России сдан парадно-разъездной катер "Сапсан"
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Построенный на АО "Окская судоверфь" для Министерства обороны России рейдовый разъездной катер (катер связи) "Сапсан" проекта 21270
Источник: АО "Окская судоверфь"
27 января 2017 года АО "Окская судоверфь" (Навашино, Нижегородская область; предприятие входит в состав дивизиона VBTH международной транспортной группы UCL Holding) подписало Акт приема-передачи заказчику - Министерству обороны России - головного построенного на этом предприятии рейдового разъездного катера (катера связи) "Сапсан" (заводской номер 3704) проекта 21270.
Катер предназначен для обеспечения служебных разъездов, а также принятия парадов кораблей ВМФ России. Катер будет использоваться на Черном море, в прибрежной морской зоне с удалением от места убежища до 50 миль. Проектантом судна является АО "Центральное Морское конструкторское бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург).
Контракт на строительство данного катера проекта 21270 был заключен Окской судоверфью с Министерством обороны России 22 мая 2015 года. Закладка катера под обозначением КСВ-2160 (затем получил название "Сапсан") была произведена в Навашино 19 августа 2015 года, спуск на воду осуществлен 27 сентября 2016 года.
В настоящее время на предприятии ведется строительство второго катера проекта 21270 (заводской номер 3705). Контракт на его строительство был заключен в феврале 2016 года.
Ранее с 2003 по 2009 годы четыре катера связи проекта 21270 для Министерства обороны России сдало АО "Судостроительный завод "Северная верфь" в Санкт-Петербурге ("Буревестник", "Альбатрос", КСВ-57, "Серафим Саровский").
05.02.2017
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