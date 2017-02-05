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Сложные времена компании Dassault Aviation

06.02.2017 bmpd.livejournal.com 307 0
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Dassault Aviation
Сборка административного самолета Falcon на предприятии французской компании Dassault Aviation
Источник: Mehdi Fedouach / AFP

Как пишет Bruno Trévidic в статье «Dassault Aviation veut réduire le temps de travail pour passer la crise», опубликованной французской газетой "Les Echos", несмотря на коммерческий успех истребителя Dassault Rafale в 2016 году, 2017 год обещает быть довольно непростым для компании Dassault Aviation. Столкнувшись со спадом продаж своего бизнес-джета Falcon, самолетостроительная компания рассчитывает сократить объем производства, не прибегая к увольнениям. В среду президент компании Эрик Трапье снова предложи профсоюзам заключить трехстороннее соглашение относительно продолжительности рабочего времени на период 2017-2019 годов, что позволит сократить количество рабочих часов в неделю до 32 без сокращения зарплаты в ходе сокращения производства, и возвращения до 42 часов при той же зарплате, когда ситуация выправится. К этому соглашению также идет в пакете программа перераспределения загрузки между различными площадками, а также обращения ко всем возможным социальным мерам – отпуск для переподготовки, привлечение персонала для работы на предприятиях-партнерах, отпуск перед уходом на пенсию.


Но итог переговоров, которые начались в октябре 2016 года, остается неочевидным. В профсоюзах, которые работают у Dassault, отношение к данному соглашению скорее негативное. Французская конфедерация труда не может самостоятельно одобрить данное соглашение, которое не касается исключительно кадров. Французская демократическая конфедерация труда обуславливает свое согласие получением различных гарантий – среди которых неприменение экономических увольнений, а также ратификация соглашения остальными участниками.


В Dassault Aviation отказываются от комментариев. Но неформально в компании дают понять, что нужно прибегать к другим мерам, без их уточнения. Что побуждает опасения в том, что будут иметь место увольнения, хотя эта мера находится под запретом в компании. С учетом того, что по состоянию на конец 2016 году заказчикам надо было передать всего лишь 63 самолета Falcon, и наличия всего 33 заказов, полученных в течение прошлого года, Dassault рискует сократить объем работы. Производство и так сократилось до 49 Falcon в 2016 году по сравнению с 70 машинами до кризиса. А увеличение производства истребителей Rafale с одного до двух в месяц не кажется достаточным для компенсации падения выпуска Falcon.


К этому двойному напряжению добавляются разговоры вокруг «плана трансформации», о котором было объявлено летом 2016 года. Он нацелен на повышение конкурентоспособности, и согласно этому плану предполагается расширить специализацию девяти новых производственных площадок компании. То есть эта реорганизация по сути будет обязательно сопровождаться перемещением рабочих мест.


Перевод служб поддержки в Бордо-Мериньяк приведет к переводу нескольких десятков должностей из Сен-Клу. На данный момент Dassault Aviation планирует осуществлять перевод персонала на добровольной основе. Но в связи со снижением продаж, руководство не исключает и применение мер принуждения в том случае, если добровольцев будет недостаточно.

05.02.2017
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Франция
Продукция
Rafale
Компании
Dassault

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