Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Эстония купит у Южной Кореи 12 дальнобойных самоходных гаубиц

06.02.2017 Lenta.ru 185 0
-2
Понравилась новость?
 0
K9_Thunder
Южно-корейская установка K9 Thunder корпорации "Samsung Techwin"

Эстония приобретет у Южной Кореи 12 самоходных гаубиц K9 Thunder. На вооружение сил обороны страны самоходные артиллерийские установки (САУ) поступят к 2021 году, сообщает Postimees. Машины, отличающиеся повышенной дальнобойностью, будут приобретены в рамках совместного тендера Эстонии и Финляндии, которая также намерена оснастить свою артиллерию корейскими орудиями.

Директор Центра оборонных инвестиций Эстонии (RKIK) полковник Рауно Сирк сообщил, что в рамках тендера на поставки САУ очень важно также сосредоточить в одном заказе и тендеры на обслуживание систем вооружения, на обучение персонала и на материально-техническое обеспечение.

"Все самоходно-артиллерийские установки хороши по своим показателям, но для нас важно и то, чтобы база их техобслуживания была поблизости от нас", — сказал Сирк.

Это стало причиной присоединения Таллина к финской программе. Финляндия намечает обновить свой самоходный артиллерийский парк, в настоящее время оснащенный в основном установками советского производства, за счет приобретения К9 Thunder.

В конце 2016 года Силы обороны Финляндии провели пробные стрельбы САУ K9 Thunder, на полигоне в Роваярви, после чего министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё предложил эстонским коллегам организовать совместный тендер по закупкам САУ.

03.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Финляндия
Эстония
Южная Корея
Продукция
K9 Thunder

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 06.02 18:40
  • 41
«Тракторные заводы» поставили ВДВ первый батальонный комплект БМД-4М и БТР-МДМ
  • 06.02 18:39
  • 14
«Подсолнухи» апокалипсиса
  • 06.02 18:38
  • 2
Ученые получат карту неба в рентгеновском диапазоне с орбитальной обсерватории "Спектр-РГ"
  • 06.02 17:55
  • 7
Что произойдет, если самые мощные атомные ракетоносцы России и Америки вступят в бой? (The National Interest, США)
  • 06.02 17:40
  • 1
Мощности Воронежского авиазавода позволят собирать до 12 Ил-112В в год
  • 06.02 17:32
  • 11
Лукашенко предложил России дать Белоруссии самолеты вместо создания авиабазы
  • 06.02 16:04
  • 1
Гособоронзаказ для ульяновских заводов увеличили в пять раз в 2017 году
  • 06.02 15:57
  • 1
Развитие ОПК: Создается федеральный центр развития станкостроения
  • 06.02 15:55
  • 162
Алексей Кудрин: технологическое отставание уже угрожает суверенитету РФ
  • 06.02 15:50
  • 4
В Воронеже собрали первый Ил-112
  • 06.02 15:37
  • 26
В России построят порядка 100 самолетов Ил-114-300 в 2021-2029 годах
  • 06.02 15:28
  • 2
Бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиудар по складам ИГ в провинции Дейр-эз-Зор
  • 06.02 15:07
  • 691
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 06.02 14:59
  • 19
В перспективе планируется модернизировать около 30 единиц Ил-38 для морской авиации ВМФ
  • 06.02 14:58
  • 842
Как насчёт юмористического раздела?
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  