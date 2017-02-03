Эстония купит у Южной Кореи 12 дальнобойных самоходных гаубиц
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Отрасли и сферы: Ракетные комплексы и артиллерия + Рынки и сотрудничество
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Южно-корейская установка K9 Thunder корпорации "Samsung Techwin"
Эстония приобретет у Южной Кореи 12 самоходных гаубиц K9 Thunder. На вооружение сил обороны страны самоходные артиллерийские установки (САУ) поступят к 2021 году, сообщает Postimees. Машины, отличающиеся повышенной дальнобойностью, будут приобретены в рамках совместного тендера Эстонии и Финляндии, которая также намерена оснастить свою артиллерию корейскими орудиями.
Директор Центра оборонных инвестиций Эстонии (RKIK) полковник Рауно Сирк сообщил, что в рамках тендера на поставки САУ очень важно также сосредоточить в одном заказе и тендеры на обслуживание систем вооружения, на обучение персонала и на материально-техническое обеспечение.
"Все самоходно-артиллерийские установки хороши по своим показателям, но для нас важно и то, чтобы база их техобслуживания была поблизости от нас", — сказал Сирк.
Это стало причиной присоединения Таллина к финской программе. Финляндия намечает обновить свой самоходный артиллерийский парк, в настоящее время оснащенный в основном установками советского производства, за счет приобретения К9 Thunder.
В конце 2016 года Силы обороны Финляндии провели пробные стрельбы САУ K9 Thunder, на полигоне в Роваярви, после чего министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё предложил эстонским коллегам организовать совместный тендер по закупкам САУ.
03.02.2017
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