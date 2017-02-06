Бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиудар по складам ИГ в провинции Дейр-эз-Зор



Дальний бомбардировщик Ту-22М3

Источник: © Снимок с видео/управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС Дальний бомбардировщик Ту-22М3Источник: © Снимок с видео/управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

В Минобороны РФ зафиксировали поражение всех целей, самолеты вернулись на аэродромы базирования

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиаудар по складам запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ) в районе города Аль-Маядин сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Все цели уничтожены, сообщили в Минобороны РФ.

"Дальние бомбардировщики Ту-22М3, взлетев с территории России, совершили перелет над территорией Ирана и Ирака и нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов в районе города Аль-Маядин провинции Дейр-эз-Зор. Целями для поражения стали выявленные крупные склады боеприпасов и вооружения террористов ИГИЛ (старое название ИГ - прим. ТАСС)", - сказали в военном ведомстве.

"Средства объективного контроля зафиксировали поражение всех назначенных целей", - уточнили в Минобороны РФ.

Во время авиаудара прикрытие самолетов Ту-22м3 осуществляли истребители Су-30СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим.

"После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования", - добавили в военном ведомстве.

18 января в российском Генштабе сообщили, что боевики "Исламского государства" ведут непрекращающийся штурм позиций сирийских войск в районе города Дейр-эз-Зор. При этом было отмечено, что если город будет взят террористами, его население может быть полностью истреблено. После этого РФ неоднократно применяла дальнюю авиацию для нанесения ударов в провинции Дейр-эз-Зор.