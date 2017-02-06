Бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиудар по складам ИГ в провинции Дейр-эз-Зор
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Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК, Авиация + Глобальная безопасность
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Дальний бомбардировщик Ту-22М3
Источник: © Снимок с видео/управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС
В Минобороны РФ зафиксировали поражение всех целей, самолеты вернулись на аэродромы базирования
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиаудар по складам запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ) в районе города Аль-Маядин сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Все цели уничтожены, сообщили в Минобороны РФ.
"Дальние бомбардировщики Ту-22М3, взлетев с территории России, совершили перелет над территорией Ирана и Ирака и нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов в районе города Аль-Маядин провинции Дейр-эз-Зор. Целями для поражения стали выявленные крупные склады боеприпасов и вооружения террористов ИГИЛ (старое название ИГ - прим. ТАСС)", - сказали в военном ведомстве.
"Средства объективного контроля зафиксировали поражение всех назначенных целей", - уточнили в Минобороны РФ.
Во время авиаудара прикрытие самолетов Ту-22м3 осуществляли истребители Су-30СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим.
"После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования", - добавили в военном ведомстве.
18 января в российском Генштабе сообщили, что боевики "Исламского государства" ведут непрекращающийся штурм позиций сирийских войск в районе города Дейр-эз-Зор. При этом было отмечено, что если город будет взят террористами, его население может быть полностью истреблено. После этого РФ неоднократно применяла дальнюю авиацию для нанесения ударов в провинции Дейр-эз-Зор.
03.02.2017
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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Гражданин СССР
2701
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№1
06.02.2017 15:20
Там около 1км надо взять чтобы обеспечить связь аэродрома с анклавом в Дейр-эз-Зор. Одни развалины с боевиками. Я не понимаю, неужели стратегической авиации недостаточно чтобы перепахать этот километр вместе с террористами, после чего сирийская пехота просто туда заходит и все? Уже 3й раз 6 бомберов туда вылетают а воз и ныне там.
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Hazzard
6593
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№2
06.02.2017 15:28
Цитата, Гражданин СССР сообщ. №1
Одни развалины с боевиками. Я не понимаю, неужели стратегической авиации недостаточно чтобы перепахать этот километр вместе с террористами, после чего сирийская пехота просто туда заходит и все? Уже 3й раз 6 бомберов туда вылетают а воз и ныне там.
Там Хезбаллоны и другие проиранские ребята приседают (как впрочем и в Тиясе). А "прорусские" в Алеппо и районе Аль-Баба сидят. И, одновременно, откуда-то такая низкая эффективность ударов и вообще, пассивность нашей авиации в этом регионе (по сравнению с тем же Аль Бабом) взялась. Совпадение наверно.
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