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Бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиудар по складам ИГ в провинции Дейр-эз-Зор

06.02.2017 ИТАР-ТАСС 339 2
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Ту-22М3
Дальний бомбардировщик Ту-22М3
Источник: © Снимок с видео/управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

В Минобороны РФ зафиксировали поражение всех целей, самолеты вернулись на аэродромы базирования

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиаудар по складам запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ) в районе города Аль-Маядин сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Все цели уничтожены, сообщили в Минобороны РФ.

"Дальние бомбардировщики Ту-22М3, взлетев с территории России, совершили перелет над территорией Ирана и Ирака и нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов в районе города Аль-Маядин провинции Дейр-эз-Зор. Целями для поражения стали выявленные крупные склады боеприпасов и вооружения террористов ИГИЛ (старое название ИГ - прим. ТАСС)", - сказали в военном ведомстве.

"Средства объективного контроля зафиксировали поражение всех назначенных целей", - уточнили в Минобороны РФ.

Во время авиаудара прикрытие самолетов Ту-22м3 осуществляли истребители Су-30СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим.

"После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования", - добавили в военном ведомстве. 

18 января в российском Генштабе сообщили, что боевики "Исламского государства" ведут непрекращающийся штурм позиций сирийских войск в районе города Дейр-эз-Зор. При этом было отмечено, что если город будет взят террористами, его население может быть полностью истреблено. После этого РФ неоднократно применяла дальнюю авиацию для нанесения ударов в провинции Дейр-эз-Зор.

03.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Ирак
Иран
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Сирия
Продукция
Су-30
Су-35С
Ту-22
Штурм
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Минoбороны РФ

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
UA
Гражданин СССР
2701
№1
06.02.2017 15:20
Там около 1км надо взять чтобы обеспечить связь аэродрома с анклавом в Дейр-эз-Зор. Одни развалины с боевиками. Я не понимаю, неужели стратегической авиации недостаточно чтобы перепахать этот километр вместе с террористами, после чего сирийская пехота просто туда заходит и все? Уже 3й раз 6 бомберов туда вылетают а воз и ныне там.
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RU
Hazzard
6593
№2
06.02.2017 15:28
Цитата, Гражданин СССР сообщ. №1
Одни развалины с боевиками. Я не понимаю, неужели стратегической авиации недостаточно чтобы перепахать этот километр вместе с террористами, после чего сирийская пехота просто туда заходит и все? Уже 3й раз 6 бомберов туда вылетают а воз и ныне там.

Там Хезбаллоны и другие проиранские ребята приседают (как впрочем и в Тиясе). А "прорусские" в Алеппо и районе Аль-Баба сидят. И, одновременно, откуда-то такая низкая эффективность ударов и вообще, пассивность нашей авиации в этом регионе (по сравнению с тем же Аль Бабом) взялась. Совпадение наверно.
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