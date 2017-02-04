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"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота

06.02.2017 ИТАР-ТАСС 207 0
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Военнослужащий ВС РФ
Военнослужащий на учениях морпехов на полигоне Бамбурово
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

В Приморском крае началась подготовка бригады морской пехоты к участию в Армейских играх — 2017

Военнослужащие отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) участвовали в тактических учениях с боевой стрельбой на полигоне Бамбурово в Приморском крае.

Морпехи оттачивали навыки ведения боя, овладевали умелым вождением боевой техники в условиях пересеченной местности, невзирая на сильные морозы. Учения проходят с упором на отработку элементов армейских конкурсов "Суворовский натиск" и "Снайперский рубеж". 


Экипаж БМП-2 на учениях морской пехоты Тихоокеанского флота
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

По мнению командования бригады, 2016 год для этого соединения отличался и интенсивностью боевой подготовки, и участием "черных беретов" в дальних морских походах, и их победами в профессиональных конкурсах и состязаниях.

Во Всеармейских и Международных играх АрМИ — 2016 морпехи завоевали первые места на всех этапах конкурсов "Балтийского дерби", "Суворовского натиска" и "Глубины", а также было серебро в финале конкурса мастеров артиллерийского огня. Хорошие результаты были показаны и в конкурсе биатлона "Суворовский натиск".


Стрельба из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 на учениях морской пехоты Тихоокеанского флота
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

В ходе международных учений "Морское взаимодействие — 2016" в северо-западной части Южно-Китайского моря "черные береты" участвовали в высадке морского и воздушного десанта на условно захваченный противником остров, в том числе и на скоростных плавсредствах китайцев. В 2016 году морпехи выполняли задачи по обеспечению безопасности мореплавания в морях Азиатско-Тихоокеанского региона и Аденском заливе.

04.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Китай
Продукция
БМП-2
РПГ-7
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ТОФ

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