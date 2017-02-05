До половины комплектующих для МиГ-35 изготовят на нижегородском авиазаводе "Сокол"
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Многоцелевой истребитель МиГ-35
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС
Речь идет о производстве "агрегатов к самолету"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 февраля. /ТАСС/. Нижегородский авиастроительный завод "Сокол" изготовит до 50% комплектующих для новейшего истребителя поколения 4++ МиГ-35, сообщил глава корпорации "МиГ" Илья Тарасенко.
"На "Соколе" будут выполнять до 50% работ по самолету", - привели слова Тарасенко в пресс-службе корпорации. Заявление было сделано в ходе юбилейных мероприятий на заводе "Сокол", который отмечает 85-летие.
Как уточнила официальный представитель РСК "МиГ" Анастасия Кравченко, речь идет о производстве "агрегатов к самолету", каких конкретно - не сообщается. "Окончательное распределение кооперации по МиГ-35 внутри корпорации определится после заключения серийных контрактов на производство и поставку самолета в войска. В зависимости от того, какие будут объемы этих контрактов, мы будем понимать, как будут загружаться производственные площадки корпорации", - сказала она.
Столь серьезное участие "Сокола" в выполнении серийного контракта, по словам собеседницы, обусловлено тем, что нижегородский авиазавод участвовал в опытно-конструкторской работе по МиГ-35. Кравчено добавила, что окончательная сборка истребителя будет осуществляться в Луховицах "на производственном комплексе № 1".
Летные испытания МиГ-35 начались 26 января, 27 января в Подмосковье прошла его международная презентация. МиГ-35 - новейший российский многоцелевой истребитель поколения "4++". Он представляет собой дальнейшее развитие серийных боевых самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Истребитель имеет улучшенные летно-технические характеристики, новейшее бортовое радиоэлектронное оборудование, широкий арсенал управляемого вооружения классов "воздух - воздух" и "воздух - поверхность".
Авиастроительный завод "Сокол" входит в состав ОАК. Он был основан в 1932 году. Предприятие специализируется на выпуске истребителей семейства "МиГ".
05.02.2017
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