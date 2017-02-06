Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Чемпионы танкового биатлона впервые вышли на гонки стреляющих лыжников под Челябинском

06.02.2017 ИТАР-ТАСС 204 1
0
Понравилась новость?
 +2
Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ
Источник: © Донат Сорокин/ТАСС

Военнослужащие экипированы зимним обмундированием и лыжами армейского образца

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Солдаты и офицеры 90-й гвардейской Витебско-Новгородской танковой дивизии, недавно сформированной на Урале, впервые принимают участие в соревнованиях по армейскому биатлону. Об этом  сообщил официальный представитель Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

"Солдаты и офицеры 90-й танковой дивизии впервые принимают участие в армейской биатлоне. В программе - гонка лыжных патрулей и эстафета, в которой военнослужащие преодолевают 2,5 километровую трассу с тремя огневыми рубежами для стрельбы из автомата Калашникова лежа, с колена и стоя", - отметил он.

По данным Рощупкина, в составе команд - действующие победители состязаний по танковому биатлону. "Военнослужащие экипированы зимним обмундированием и лыжами армейского образца. В гонках нет штрафных кругов, но за каждый промах добавляется время. Армейский биатлон сегодня претендует на статус нового вида военно-прикладного спорта. Крупнейший в России Центральный военный округ, который расположен на территории 29 субъектов федерации Урала, Поволжья и Сибири, внедряет гонки стреляющих лыжников не только в ходе спортивных соревнований выходного дня, но и в программы боевой подготовки", - уточнил Рощупкин.

04.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
штурм
2451
№1
06.02.2017 11:39
80% территории России зимой покрыто снегом, поэтому лыжная подготовка должна обязательно входить в программу обучения мотострелков и разведчиков
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 06.02 18:40
  • 41
«Тракторные заводы» поставили ВДВ первый батальонный комплект БМД-4М и БТР-МДМ
  • 06.02 18:39
  • 14
«Подсолнухи» апокалипсиса
  • 06.02 18:38
  • 2
Ученые получат карту неба в рентгеновском диапазоне с орбитальной обсерватории "Спектр-РГ"
  • 06.02 17:55
  • 7
Что произойдет, если самые мощные атомные ракетоносцы России и Америки вступят в бой? (The National Interest, США)
  • 06.02 17:40
  • 1
Мощности Воронежского авиазавода позволят собирать до 12 Ил-112В в год
  • 06.02 17:32
  • 11
Лукашенко предложил России дать Белоруссии самолеты вместо создания авиабазы
  • 06.02 16:04
  • 1
Гособоронзаказ для ульяновских заводов увеличили в пять раз в 2017 году
  • 06.02 15:57
  • 1
Развитие ОПК: Создается федеральный центр развития станкостроения
  • 06.02 15:55
  • 162
Алексей Кудрин: технологическое отставание уже угрожает суверенитету РФ
  • 06.02 15:50
  • 4
В Воронеже собрали первый Ил-112
  • 06.02 15:37
  • 26
В России построят порядка 100 самолетов Ил-114-300 в 2021-2029 годах
  • 06.02 15:28
  • 2
Бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиудар по складам ИГ в провинции Дейр-эз-Зор
  • 06.02 15:07
  • 691
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 06.02 14:59
  • 19
В перспективе планируется модернизировать около 30 единиц Ил-38 для морской авиации ВМФ
  • 06.02 14:58
  • 842
Как насчёт юмористического раздела?
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  