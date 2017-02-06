Чемпионы танкового биатлона впервые вышли на гонки стреляющих лыжников под Челябинском
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Военнослужащие ВС РФ
Источник: © Донат Сорокин/ТАСС
Военнослужащие экипированы зимним обмундированием и лыжами армейского образца
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Солдаты и офицеры 90-й гвардейской Витебско-Новгородской танковой дивизии, недавно сформированной на Урале, впервые принимают участие в соревнованиях по армейскому биатлону. Об этом сообщил официальный представитель Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.
"Солдаты и офицеры 90-й танковой дивизии впервые принимают участие в армейской биатлоне. В программе - гонка лыжных патрулей и эстафета, в которой военнослужащие преодолевают 2,5 километровую трассу с тремя огневыми рубежами для стрельбы из автомата Калашникова лежа, с колена и стоя", - отметил он.
По данным Рощупкина, в составе команд - действующие победители состязаний по танковому биатлону. "Военнослужащие экипированы зимним обмундированием и лыжами армейского образца. В гонках нет штрафных кругов, но за каждый промах добавляется время. Армейский биатлон сегодня претендует на статус нового вида военно-прикладного спорта. Крупнейший в России Центральный военный округ, который расположен на территории 29 субъектов федерации Урала, Поволжья и Сибири, внедряет гонки стреляющих лыжников не только в ходе спортивных соревнований выходного дня, но и в программы боевой подготовки", - уточнил Рощупкин.
04.02.2017
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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