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СМИ: Минск подтверждает планы о закупке в 2017 году российских Су-30СМ

06.02.2017 ИТАР-ТАСС 512 1
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Су-30СМ
Истребитель Су-30СМ
Источник: © Виталий Невар/ТАСС

О планах по закупке не менее эскадрильи Су-30СМ ранее заявлял командующий ВВС и войсками ПВО белорусской армии генерал-майор Олег Двигалев

МИНСК, 4 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Белоруссия планирует начать в этом году закупку для своих ВВС и войск ПВО российских истребителей Су-30СМ. Об этом сообщил генерал-майор ВС Белоруссии Игорь Лотенков.

"В 2017 году запланирована закупка самолетов Су-30СМ", - отметил замглавы оборонного ведомства, слова которого приводит в субботу "Белорусская военная газета".

Как ранее сообщал командующий ВВС и войсками ПВО белорусской армии генерал-майор Олег Двигалев, до 2020 года планируется закупить не менее эскадрильи Су-30СМ. "Он (Су-30СМ) хорошо проявил себя в сирийском конфликте, самолет принят на вооружение в ряде стран", - сказал командующий.

Су-30СМ - двухместный многофункциональный истребитель поколения 4++. Он предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей. Самолет призван заменить фронтовой истребитель Су-27.

04.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Белоруссия
Россия
Сирия
Продукция
Су-27
Су-30
Проекты
2020-й год

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
штурм
2451
№1
06.02.2017 12:04
Пусть Белорусы покупают хоть полк Су-30СМ, но в долг не давать!
+3
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