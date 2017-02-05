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Почти все военнослужащие Сухопутных войск к 2020 году могут получить экипировку "Ратник"

06.02.2017 ИТАР-ТАСС 330 0
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Ратник
Боевая экипировка "Ратник"
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС, архив

В 2017 году для Сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты будут закуплены 50 тыс. комплектов новой экипировки, сообщил ранее главком СВ ВС РФ Олег Салюков

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Практически все военнослужащие Сухопутных войск (СВ) ВС РФ к 2020 году могут получить комплект боевой экипировки солдата "Ратник".

Об этом сообщил в субботу председатель военно-технического комитета СВ полковник Александр Романюта.

"Я надеюсь, что к 2020 году это будет уже нормой и практически каждый военнослужащий Сухопутных войск будут этим обеспечен. Пока все идет именно к этому", - сказал он в эфире "Эха Москвы", отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

Как сообщил ранее главком Сухопутных войск Олег Салюков, в этом году для СВ, ВДВ и морской пехоты будет закуплено 50 тыс. комплектов экипировки "Ратник".

Боевая экипировка второго поколения "Ратник" включает в себя средства бронезащиты и боевого снаряжения, стрелковое оружие, средства прицеливания и разведки, и поставляется в Сухопутные, Воздушно-десантные войска и подразделения морской пехоты с 2016 года.

05.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Проекты
2020-й год

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