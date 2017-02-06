Конашенков: Минобороны не позволит втянуть себя в дрязги вокруг "Патриота" в Севастополе
|
Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Состояние и перспективы ОПК
|
Игорь Конашенков
Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Генерал подчеркнул, что проект парка "Патриот" предполагает бережное отношение к экологии и сохранению исторического облика городов
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Минобороны РФ не намерено участвовать в конфликтной ситуации вокруг строительства парка "Патриот" в Севастополе. Об этом заявил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Минобороны не участвовало и не позволит втянуть себя в дрязги вокруг строительства в Севастополе Парка "Патриот". Мы всегда чутко и уважительно относимся к мнению наших граждан и, в данном случае, севастопольцев, по всем вопросам обустройства и развития инфраструктуры. Поэтому попытки сделать парк "Патриот" "яблоком раздора" - тщетны и недальновидны", - сказал Конашенков.
Генерал подчеркнул, что проект парка "Патриот" предполагает бережное отношение к экологии и сохранению исторического облика наших городов. "Он должен являться гордостью и воплощением самых лучших ожиданий севастопольцев и всех крымчан, чтобы служить патриотическому воспитанию молодого поколения россиян на примерах героизма жителей Севастополя в течение всей его славной истории", - добавил Конашенков.
05.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
06.02.2017 Маккейн призвал США поставлять Киеву противотанковые ракетные комплексы
06.02.2017 На Су-34 установили "Тарантул"
06.02.2017 ЗАБ-100-65тш «Термит» выжигает позиции боевиков под Аль-Бабом - видео
06.02.2017 Секретный пулемет России
06.02.2017 На вооружение инженерной войсковой части ВВО поступит новый понтонно-мостовой парк ПМП-М
06.02.2017 Военный совет ЗВО назвал основную задачу 2017 года
06.02.2017 В Минобороны Сербии заявили, что Россия передаст шесть МиГ-29 до мая
06.02.2017 ВВС Аргентины продолжают пикирование
|
Восход
12525
|
№1
06.02.2017 05:19
Ад, угар и содомия
Чем-то напомнило "Водный Мир - Кевина Костнера"
Вы бы лучше ЗКП ЧФ восстанавливать начали
|
0Сообщить модератору