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Конашенков: Минобороны не позволит втянуть себя в дрязги вокруг "Патриота" в Севастополе

06.02.2017 ИТАР-ТАСС 417 1
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Игорь Конашенков
Игорь Конашенков
Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Генерал подчеркнул, что проект парка "Патриот" предполагает бережное отношение к экологии и сохранению исторического облика городов

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Минобороны РФ не намерено участвовать в конфликтной ситуации вокруг строительства парка "Патриот" в Севастополе. Об этом заявил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Минобороны не участвовало и не позволит втянуть себя в дрязги вокруг строительства в Севастополе Парка "Патриот". Мы всегда чутко и уважительно относимся к мнению наших граждан и, в данном случае, севастопольцев, по всем вопросам обустройства и развития инфраструктуры. Поэтому попытки сделать парк "Патриот" "яблоком раздора" - тщетны и недальновидны", - сказал Конашенков.

Генерал подчеркнул, что проект парка "Патриот" предполагает бережное отношение к экологии и сохранению исторического облика наших городов. "Он должен являться гордостью и воплощением самых лучших ожиданий севастопольцев и всех крымчан, чтобы служить патриотическому воспитанию молодого поколения россиян на примерах героизма жителей Севастополя в течение всей его славной истории", - добавил Конашенков.

05.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ

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Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Восход
12525
№1
06.02.2017 05:19
Ад, угар и содомия




Чем-то напомнило "Водный Мир - Кевина Костнера"

Вы бы лучше ЗКП ЧФ восстанавливать начали
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