Минобороны РФ опровергло сообщения Al Jazeera о гибели российских военных в Сирии
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Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Глобальная безопасность
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Источник: © Минобороны России/ТАСС
В ведомстве сообщение телеканала назвали "очередным информационным вбросом"
МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Сообщения катарского телеканала Al Jazeera о гибели российских военных в Сирии являются "вбросом", все военнослужащие на территории Сирийской Арабской Республики живы и здоровы. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Сообщения катарского телеканала Al Jazeera о якобы гибели российских военнослужащих в Сирии является очередным информационным вбросом", - сказал он.
"Все российские военнослужащие, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, живы, здоровы и продолжают выполнять задачи по предназначению", - добавил генерал.
Конашенков выразил сожаление в связи с тем, что крупнейший арабский телеканал "занимается распространением подобных фальшивок".
Ранее Al Jazeera сообщила о гибели пяти российских военных в окрестностях сирийского Тартуса.
05.02.2017
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