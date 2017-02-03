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Мэттис пообещал "сокрушительный" ответ в случае ядерной атаки КНДР

06.02.2017 Lenta.ru 184 0
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Ким Чен Ын
Глава КНДР на фоне северокорейской субмарины
Источник: www.popmech.ru

Новый министр обороны США Джеймс Мэттис предупредил Северную Корею, что если она решит использовать ядерное оружие, ответ будет "эффективным и сокрушительным". Об этом сообщает Reuters.

"Любое нападение на Соединенные Штаты или наших союзников будут отражены, и на любое применение ядерного оружия последует эффективный и сокрушительный ответ", — заявил он в Сеуле, где находится с двухдневным визитом. В пятницу, 3 февраля, Мэттис планирует вылететь в Японию.

Он также указал, что "Северная Корея продолжает запускать ракеты, развивать свою ядерную программу и прибегать к угрожающей риторике и поведению".

Заявления Мэттиса прозвучали на фоне опасений, что Пхеньян, вероятно, готовится испытать новую баллистическую ракету, что станет вызовом новой администрации США во главе с Дональдом Трампом.

КНДР, которая регулярно угрожает уничтожить Южную Корею и ее главного союзника — США, в 2016 году провела более 20 ракетных испытаний, а также два ядерных испытания — в нарушение резолюций ООН, наложившей на Пхеньян санкции.

В новогоднем обращении к народу северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил, что отечественная межконтинентальная баллистическая ракета находится "в последней стадии разработки" и "КНДР будет укреплять свой военный потенциал, если США не прекратят агрессивную политику". Также он назвал возглавляемую им страну "ядерной державой Востока".

03.02.2017
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КНДР
США
Южная Корея
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Трамп Дональд
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