Мэттис пообещал "сокрушительный" ответ в случае ядерной атаки КНДР



Глава КНДР на фоне северокорейской субмарины

Источник: www.popmech.ru Глава КНДР на фоне северокорейской субмариныИсточник: www.popmech.ru

Новый министр обороны США Джеймс Мэттис предупредил Северную Корею, что если она решит использовать ядерное оружие, ответ будет "эффективным и сокрушительным". Об этом сообщает Reuters.

"Любое нападение на Соединенные Штаты или наших союзников будут отражены, и на любое применение ядерного оружия последует эффективный и сокрушительный ответ", — заявил он в Сеуле, где находится с двухдневным визитом. В пятницу, 3 февраля, Мэттис планирует вылететь в Японию.

Он также указал, что "Северная Корея продолжает запускать ракеты, развивать свою ядерную программу и прибегать к угрожающей риторике и поведению".

Заявления Мэттиса прозвучали на фоне опасений, что Пхеньян, вероятно, готовится испытать новую баллистическую ракету, что станет вызовом новой администрации США во главе с Дональдом Трампом.

КНДР, которая регулярно угрожает уничтожить Южную Корею и ее главного союзника — США, в 2016 году провела более 20 ракетных испытаний, а также два ядерных испытания — в нарушение резолюций ООН, наложившей на Пхеньян санкции.

В новогоднем обращении к народу северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил, что отечественная межконтинентальная баллистическая ракета находится "в последней стадии разработки" и "КНДР будет укреплять свой военный потенциал, если США не прекратят агрессивную политику". Также он назвал возглавляемую им страну "ядерной державой Востока".