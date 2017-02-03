Лавров в телеграмме Тиллерсону выразил надежду на конструктивный диалог
|
|
Сергей Лавров
Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в телеграмме новому госсекретарю США Рексу Тиллерсону выразил надежду на конструктивный диалог Москвы и Вашингтона, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она сообщила, что ранее российский министр направил своему новому коллеге поздравительную телеграмму. "В ней, в частности, говорится: российско-американские отношения продолжают играть особую роль в современном мире, оставаясь ключевым фактором обеспечения стратегической стабильности и безопасности. Рассчитываю на конструктивный диалог с вами по всему спектру вопросов двусторонней и международной повестки дня", - рассказала представитель МИД РФ на брифинге.
Кандидатура Тиллерсона была одобрена сенатом США в среду.
03.02.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
06.02.2017 Лавров и глава МИД Италии обсудили график контактов на высшем уровне
02.02.2017 Лавров подтвердил желание вести диалог с США после формирования госдепа
02.02.2017 Москва приветствует нормализацию турецко-иракских отношений
31.01.2017 Лавров: разговор Путина и Трампа выявил сферы, где интересы стран совпадают
27.01.2017 Китаю понравились слова Лаврова об отношениях между странами
26.01.2017 Сигнал с саммита по Сирии: Россия хочет, чтобы лавры миротворца достались ей (The Guardian, Великобритания)
23.01.2017 Лавров: ИГ использует для финансирования торговлю наркотиками
20.01.2017 Лавров проведет переговоры с главой МИД Иордании в Москве 24 января