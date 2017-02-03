Лавров в телеграмме Тиллерсону выразил надежду на конструктивный диалог



Сергей Лавров

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС Сергей ЛавровИсточник: Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в телеграмме новому госсекретарю США Рексу Тиллерсону выразил надежду на конструктивный диалог Москвы и Вашингтона, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она сообщила, что ранее российский министр направил своему новому коллеге поздравительную телеграмму. "В ней, в частности, говорится: российско-американские отношения продолжают играть особую роль в современном мире, оставаясь ключевым фактором обеспечения стратегической стабильности и безопасности. Рассчитываю на конструктивный диалог с вами по всему спектру вопросов двусторонней и международной повестки дня", - рассказала представитель МИД РФ на брифинге.

Кандидатура Тиллерсона была одобрена сенатом США в среду.