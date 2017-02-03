Лавров и глава МИД Италии обсудили график контактов на высшем уровне
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Сергей Лавров
Источник: © Александр Щербак/ТАСС
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Главы МИД РФ и Италии Сергей Лавров и Анджелино Альфано обсудили по телефону в пятницу график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях, говорится в сообщении МИД РФ.
"Главы внешнеполитических ведомств обсудили график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях, а также первоочередные вопросы двусторонней повестки дня, включая задачи обеспечения полноценной деятельности основных механизмов российско-итальянского сотрудничества и восстановления позитивной динамики в торгово-экономических связях", - сообщили в ведомстве.
В МИД РФ сообщили также, что министры обменялись мнениями о состоянии дел в отношениях между Россией и Западом, о задачах борьбы с терроризмом и урегулирования региональных конфликтов.
03.02.2017
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