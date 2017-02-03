Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Роскосмос начнет размещать контракты на закрытой электронной площадке

06.02.2017 ИТАР-ТАСС 220 0
0
Понравилась новость?
 0

Источник: © REUTERS/Fabrizio Bensch

"Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа" закрыта от общественности. Сейчас корпорация размещает свои контракты на официальном сайте госзакупок

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Роскосмос начнет размещать свои контракты на площадке "Автоматизированной системы торгов государственного оборонного заказа", закрытой от общественности, сообщает пресс-служба корпорации.

"Сегодня, 3 февраля, в Роскосмосе состоялось торжественное подписание соглашения о взаимодействии между госкорпорацией "Роскосмос" и ООО "Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа" (АСТ ГОЗ). При координации ФАС России соглашение подписали первый заместитель генерального директора Роскосмоса Татьяна Ельфимова и генеральный директор АСТ ГОЗ Феликс Кордыш", - говорится в сообщении, поступившем сегодня в ТАСС.

Подписанное соглашение предусматривает подключение Роскосмоса и его закупочной деятельности к специализированной электронной торговой площадке "Автоматизированной системы торгов государственного оборонного заказа".

Данная система закрыта от публичности. "Особенно это актуально для Роскосмоса в связи с осуществлением закупок товаров, работ и услуг в сфере космической деятельности, сведения о которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в Единой информационной системе", - приводятся в сообщении слова Ельфимовой.

В настоящее время госкорпорация размещает свои контракты на официальном сайте госзакупок.

03.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ФАС
Проекты
Гособоронзаказ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 06.02 18:40
  • 41
«Тракторные заводы» поставили ВДВ первый батальонный комплект БМД-4М и БТР-МДМ
  • 06.02 18:39
  • 14
«Подсолнухи» апокалипсиса
  • 06.02 18:38
  • 2
Ученые получат карту неба в рентгеновском диапазоне с орбитальной обсерватории "Спектр-РГ"
  • 06.02 17:55
  • 7
Что произойдет, если самые мощные атомные ракетоносцы России и Америки вступят в бой? (The National Interest, США)
  • 06.02 17:40
  • 1
Мощности Воронежского авиазавода позволят собирать до 12 Ил-112В в год
  • 06.02 17:32
  • 11
Лукашенко предложил России дать Белоруссии самолеты вместо создания авиабазы
  • 06.02 16:04
  • 1
Гособоронзаказ для ульяновских заводов увеличили в пять раз в 2017 году
  • 06.02 15:57
  • 1
Развитие ОПК: Создается федеральный центр развития станкостроения
  • 06.02 15:55
  • 162
Алексей Кудрин: технологическое отставание уже угрожает суверенитету РФ
  • 06.02 15:50
  • 4
В Воронеже собрали первый Ил-112
  • 06.02 15:37
  • 26
В России построят порядка 100 самолетов Ил-114-300 в 2021-2029 годах
  • 06.02 15:28
  • 2
Бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиудар по складам ИГ в провинции Дейр-эз-Зор
  • 06.02 15:07
  • 691
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 06.02 14:59
  • 19
В перспективе планируется модернизировать около 30 единиц Ил-38 для морской авиации ВМФ
  • 06.02 14:58
  • 842
Как насчёт юмористического раздела?
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  