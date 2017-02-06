К маю в России будет развернуто производство двигателей для кораблей ВМФ
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Дмитрий Олегович Рогозин
Источник: http://tplants.com/
За три года практически "с нуля" в России создана целая отрасль корабельного двигателестроения, заявил вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Новые корабельные двигатели начнут производить в России с мая этого года, сообщил вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин.
"За три года практически "с нуля" в России создана целая отрасль корабельного двигателестроения. До майских праздников в соответствии с утвержденным в 2014 году планом импортозамещения будет развернуто производство современных двигателей для нового Военно-морского флота страны", - написал он на своей странице в Facebook.
Кроме того, в своем микроблоге в Twitter Рогозин отметил, что рыбинское НПО "Сатурн" завершает реконструкцию.
Ранее сообщалось, что НПО "Сатурн" начнет поставки газотурбинных двигателей для военных кораблей в конце 2017 - начале 2018 года. В Минпромторге сообщали, что корабли начнут получать отечественные установки в 2017 году, причем угрозы срыва поставок нет, а финансирование проекта полностью обеспечивается. В Объединенной судостроительной корпорации сообщали, что планируют начать передачу военных кораблей с российскими энергетическими установками в 2020 году.
Украинскими двигателями оснащаются, в частности, фрегаты проектов 11356 и 22350 для ВМФ России. Как заявил ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин, из-за приостановки поставок агрегатов с Украины строительство ряда кораблей пришлось приостановить. Он отметил, что работу по импортозамещению в этой сфере планируется завершить до 2018 года.
03.02.2017
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