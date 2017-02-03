Армия не в порядке



Военнослужащие Бундесвера. Источник: topwar.ru Военнослужащие Бундесвера. Источник: topwar.ru

Очередной скандал потряс немецкую армию: министру обороны Урсуле фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) предстоит разбираться с пытками и издевательствами в одной из элитных частей Бундесвера. "Унизительные, оскорбляющие достоинство ритуалы", "брутальные процедуры", садистские издевательства над новобранцами и видеосъемки жестокостей под одобрение старших по званию - такими эпитетами пресса сопровождает рассказ о скандальных событиях в казармах Бундесвера в Пфуллендорфе (округ Зигмаринген, федеральная земля Баден-Вюртемберг). Здесь проходят курс медицинского обучения новобранцы элитных подразделений Бундесвера - десантники, спецназ. Их готовят в том числе и к участию в боевых действиях на линии фронта. Здесь же старослужащие учиняют жестокие ритуалы над молодыми военнослужащими, заставляя новобранцев выполнять унизительные упражнения сексуального характера и раздеваться догола перед сослуживцами, а видеозаписи издевательских процедур изготавливают сами военные инструкторы.

Выдвинутые обвинения затрагивают определенное число солдат и старших по званию. Семь человек, в том числе командующий казармой с 2013 года полковник Томас Хайнрих Шмидт (Thomas Heinrich Schmidt), два штабных офицера и два унтер-офицера уже отстранены от службы или переведены на малозначительные должности. Расследованием содеянного занимается гражданская прокуратура: в баден-вюртембергском Хехингене открыто дело по подозрению в лишении свободы, нанесении опасных телесных повреждений, насилии и принуждении к действиям сексуального характера.

Федеральный министр обороны фон дер Ляйен охарактеризовала происшествия в пфуллендорфской казарме как "мерзкие и отвратительные", пообещав расследовать их "со всей строгостью закона". Партнеры по коалиции в лице эксперта по вопросам оборонной политики Социал-демократической партии Райнера Арнольда (Rainer Arnold) обвиняют министра обороны в замалчивании случившегося: "В очередной раз парламент не был вовремя проинформирован, хотя о происходящем в элитной казарме известно давно".

Действительно, главнокомандующий вооруженными силами ФРГ Фолькер Викер (Volker Wieker) письменно сообщил депутатам-членам парламентского комитета по вопросам обороноспособности об эксцессах в Пфуллендорфе только на прошлой неделе - после публикации первых сведений о скандале в федеральной прессе, хотя первые сигналы о суровых проявлениях дедовщины пришли в Министерство обороны еще в октябре 2016 года. Тогда же началось расследование - после того как военнослужащая, лейтенант Бундесвера, письменно обратилась напрямую к уполномоченному Бундестага по делам военнослужащих Хансу-Петеру Бартельсу (Hans-Peter Bartels) и Урсуле фон дер Ляйен, заявив, что стала свидетельницей отвратительных сцен: садистские ритуалы в отношении женщин-новобранцев включали сексуальные домогательства.

В 2014 году другая женщина-военнослужащая обращалась в Министерство обороны с жалобой на то, что в казармах Пфуллендорфа царит унижающая достоинство женщин атмосфера. Проведенная армейскими инспекторами проверка не выявила дисциплинарных нарушений, и дело было закрыто. Сигнал, поступивший осенью прошлого года, оказался конкретно и детально документированным: в Министерстве обороны имеются фотографии и видеозаписи издевательств над новобранцами как женского, так и мужского пола. Теперешняя проверка подтвердила подозрения настолько быстро, что потенциальных виновников пришлось немедленно отстранить от службы и преследовать по закону. В руководстве Бундесвера не исключают, что дальнейшее расследование выявит новые факты садизма и издевательств над военнослужащими в Пфуллендорфе.

Произошедшее здесь - серьезный удар по репутации немецкой армии и главе Министерства обороны. Урсула фон дер Ляйен с помощью широкомасштабных кампаний и серьезных затрат всячески старается представить Бундесвер как современную профессиональную армию, предоставляющую интересные возможности для карьерного роста молодым гражданам ФРГ любого пола. События в пфуллендорфских казармах закапывают эти усилия в землю, напоминая, что армия, даже немецкая, зачастую превращается в сборище шовинистов, не чуждых унизительным садистским ритуалам, которые не пресекаются непосредственным начальством. На повестке дня министра фон дер Ляйен - намеченная на февраль дискуссия "Сексуальная ориентация и идентичность в немецкой армии": мероприятие, призванное свидетельствовать о модернизации Бундесвера, на фоне прокурорского расследования пфуллендорфского скандала превращается в беседу совершенно иного характера.

Максим Смирнов