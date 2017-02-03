Рогозин: Киев сам разрушил собственное двигателестроение
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Дмитрий Рогозин
Источник: Олеся Курпяева/ РГ
По словам вице-премьера, что двигатели, ранее выпускавшиеся на Украине, теперь производятся в РФ
РЫБИНСК (Ярославская область), 3 февраля. /ТАСС/. Украина после переворота на Майдане в 2014 году собственными действиями разрушила производство корабельных двигателей, которое теперь удалось организовать в Рыбинске.
Такое мнение высказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин во время осмотра двигателестроительного предприятия НПО "Сатурн", входящего в состав Объединенной двигателестроительной корпорации.
"Чего добились те, кто устроил на Майдане нацистский переворот? Добились того, что сейчас здесь в Рыбинске на этом заводе "Сатурн" практически полностью за кратчайший период развернуто производство всей той номенклатурной продукции, которая до сих пор производилась на Украине, причем еще с советских времен", - заявил он. "Таково было разделение производственной кооперации, что за корабельные двигатели отвечала именно... Украина.... Теперь же ситуация поменялась, и мы видим, что работа "Сатурна", работа рыбинских двигателестроителей идет полностью по плану", - отметил Рогозин.
По его словам, ожидается, что с 2018 года российский флот будет получать с отечественных заводов те двигатели, которые Россия ранее получала от Украины. "Украина пусть думает над тем, как ей теперь быть с потерянной полностью профессиональной компетенцией, а самое главное, репутацией, и как пристраивать никому уже не нужные двигатели", - сказал Рогозин.
Вице-премьер отметил, что сразу после событий в Киеве в 2014 году еще сохранялись надежды на то, что "в вопросах кораблестроения мы могли бы сотрудничать с Украиной, и они могли бы поставлять с Николаевского завода... необходимые силовые энергетические установки для наших боевых кораблей". "Такие надежды питали те, кто выступали за то, чтобы у России и Украины всегда были дружественные отношения", - сказал Рогозин, добавив, что дальнейшие действия Киева привели к печальным для украинских двигателестроителей последствиям.
03.02.2017
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