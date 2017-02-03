Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ЦЭНКИ взял на себя руководство субподрядчиками на космодроме Восточный

06.02.2017 ИТАР-ТАСС 214 0
0
Понравилась новость?
 0
Стартовое сооружение космодрома "Восточный"
Стартовое сооружение космодрома "Восточный"
Источник: http://dfo.spetsstroy.ru/

Глава "Роскосмоса" Игорь Комаров надеется на поддержание необходимого темпа работы для обеспечения двух пусков с космодрома в конце 2017 года

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры направил своих специалистов на достройку объектов для ракет-носителей "Союз-2" на космодроме Восточный и взял на себя функции координации и финансирования субподрядчиков, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.

"Мы надеемся, что сейчас то, что происходит, сейчас более 300 человек только ЦЭНКИ работает и замыкает на себя субподрядчиков и обеспечивает их финансирование, которое, по-сути, встало до этого, что это обеспечит необходимый темп работ, чтобы, в первую очередь, обеспечить два пуска, которые мы планируем сделать с Восточного в конце года", - сказал он.

Ранее сообщалось, что госкорпорация "Роскосмос" определила ЦЭНКИ генеральным подрядчиком по строительству ряда объектов космодрома Восточный взамен ликвидированного Спецстроя. ЦЭНКИ будет достраивать стартовый и технический комплексы для ракет-носителей "Союз".

03.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Спецстрой России
Проекты
Восточный Космодром
Союз РН
Союз-2 РН

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 06.02 18:40
  • 41
«Тракторные заводы» поставили ВДВ первый батальонный комплект БМД-4М и БТР-МДМ
  • 06.02 18:39
  • 14
«Подсолнухи» апокалипсиса
  • 06.02 18:38
  • 2
Ученые получат карту неба в рентгеновском диапазоне с орбитальной обсерватории "Спектр-РГ"
  • 06.02 17:55
  • 7
Что произойдет, если самые мощные атомные ракетоносцы России и Америки вступят в бой? (The National Interest, США)
  • 06.02 17:40
  • 1
Мощности Воронежского авиазавода позволят собирать до 12 Ил-112В в год
  • 06.02 17:32
  • 11
Лукашенко предложил России дать Белоруссии самолеты вместо создания авиабазы
  • 06.02 16:04
  • 1
Гособоронзаказ для ульяновских заводов увеличили в пять раз в 2017 году
  • 06.02 15:57
  • 1
Развитие ОПК: Создается федеральный центр развития станкостроения
  • 06.02 15:55
  • 162
Алексей Кудрин: технологическое отставание уже угрожает суверенитету РФ
  • 06.02 15:50
  • 4
В Воронеже собрали первый Ил-112
  • 06.02 15:37
  • 26
В России построят порядка 100 самолетов Ил-114-300 в 2021-2029 годах
  • 06.02 15:28
  • 2
Бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиудар по складам ИГ в провинции Дейр-эз-Зор
  • 06.02 15:07
  • 691
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 06.02 14:59
  • 19
В перспективе планируется модернизировать около 30 единиц Ил-38 для морской авиации ВМФ
  • 06.02 14:58
  • 842
Как насчёт юмористического раздела?
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  