Газета Sunday Times назвала британские ВС неэффективными при серьезном нападении на страну



Бойцы 3-го стрелкового батальона ВС Великобритании

Источник: defence.ru Бойцы 3-го стрелкового батальона ВС ВеликобританииИсточник: defence.ru

По мнению издания, технические данные кораблей ВМС королевства, БПЛА и бронетехники создают брешь в обороноспособности армии

ЛОНДОН, 5 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Вооруженные силы Великобритании не смогут защитить страну в случае серьезного военного нападения. К такому выводу пришла газета The Sunday Times. Издание заявляет, что технические характеристики кораблей ВМС королевства, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и бронетехники создают брешь в обороноспособности армии.

Как сообщает издание со ссылкой на контр-адмирала Криса Парри, шесть эскадренных миноносцев типа 45 (Daring) в ходе эксплуатации "настолько сильно издают шум, что могут быть обнаружены российскими подводными лодками на расстоянии до 160 километров". Кроме того, эти судна также оказались уязвимыми при использовании в теплой воде, что привело к проблемам с их двигателями.

По данным газеты, недавно поступившие на вооружение армии БМП Ajax "настолько велики, что не помещаются в военно-транспортный самолет", а заказанные 12 лет назад 54 разведывательных БПЛА общей стоимостью 1,2 млрд фунтов ($1,5 млрд) так и не были поставлены на вооружение "из-за ряда технических сбоев". В то же время самолеты-шпионы, закупленные для ВВС на общую сумму в 3 млрд фунтов ($3,74 млрд), "не могут выполнить весь спектр оперативных задач" и являются уязвимыми перед хакерскими атаками.

Как ранее информировали британские СМИ, шесть новейших британских эскадренных миноносцев типа 45 вышли из строя в Персидском заливе из-за слишком теплой воды за бортом. У кораблей отказали двигатели из-за неприспособленности силовой установки к жаркому климату. Поломка объясняется конфликтом охлаждающих установок для турбин корабля и электроникой кораблей, стоимость каждого из которых составляет 1 млрд фунтов стерлингов ($1,25 млрд).