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Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже

06.02.2017 ИТАР-ТАСС 304 0
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МиГ-29КР
Корабельный истребитель МиГ-29КР (бортовой номер "49 синий") из состава авиагруппы тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», совершает посадку на аэродром Североморск-3, 03.02.2017
Источник: МО РФ

Корабельная группа Северного флота выполняла задачи в восточной части Средиземного моря с 8 ноября 2016 года, истребители наносили удары по штабам террористов в Сирии

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Экипажи авиации Северного флота (СФ) совершили перелет с авианосца "Адмирал Кузнецов" на аэродром базирования в Мурманской области. Военный эксперт рассказал ТАСС, как строится логистика возвращения корабельной авианосной группировки и когда ожидать прибытия авианосца в Североморск после сирийского похода.



Ранее в пресс-службе флота сообщили, что "самолеты и вертолеты палубной авиации Су-33, МиГ-29К, Ка-52, Ка-29 и Ка-27 выполнили перелет с находящегося в Баренцевом море тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецов" на аэродром базирования в Мурманской области после успешного выполнения поставленных задач в Сирийской Арабской Республике".

Авианосцу нужна скорость

Как пояснил ТАСС главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, "Адмиралу Кузнецову" нужно поддерживать определенную скорость, чтобы с него могли взлетать самолеты, поэтому истребители вернулись до захода кораблей в Кольский залив.

"Обеспечить нормальный режим взлета истребителей с палубы "Адмирала Кузнецова" можно только при выдерживании определенной скорости хода тяжелого авианесущего крейсера. При входе корабля уже непосредственно в Кольский залив достичь такой скорости хода будет проблематично из-за сложной навигации в заливе. Исходя из этой логики, самолеты возвращаются до входа корабельной авианосной группировки в Кольский залив", - пояснил Коротченко.

Эксперт отметил, что "ожидать возвращения в Североморск самого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" нужно в ближайшие дни".

Корабельная авианосная группа прибыла в район Баренцева моря, откуда прилетели самолеты, в четверг.

Авиация преступит к боевому дежурству

Летчиков морской авиации встретили родные и близкие, представители главного командования ВМФ и командования Северного флота, личный состав объединения ВВС и ПВО СФ, представители местных органов власти и другие.

"Сейчас на вернувшихся самолетах будут проведены необходимые регламентные и технические работы, и они начнут несение боевого дежурства на постоянном аэродроме", - отметил Коротченко.

По оценке эксперта, корабельная группировка отработала в Средиземном море успешно. "Получен первый реальный опыт боевого применяя на новом театре военных действия. Этот опыт будет положен в копилку дальнейших успехов нашей палубной авиации", - отметил он.

В состав авиагруппы "Кузнецова" входят истребители МиГ-29К и Су-33, всего он может нести до 30 самолетов. МиГ-29К - новый российский палубный истребитель, предназначенный для противовоздушной обороны кораблей, завоевания господства в воздухе и уничтожения надводных и наземных целей. Су-33 - тяжелый палубный истребитель; выполняет те же задачи, что и МиГ-29К, но обладает большей дальностью и размерами.

История похода

Авианосная корабельная группа СФ во главе с "Адмиралом Кузнецовым" выполняла задачи в восточной части Средиземного моря с 8 ноября 2016 года.

В состав группы также вошли тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", большие противолодочные корабли "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков", суда обеспечения. Всего на кораблях группы было сосредоточено более 40 летательных аппаратов, в том числе вертолеты, которые могут нести сопровождающие авианосец корабли.

Истребители "Кузнецова" наносили в Сирии удары по штабам и пунктам управления террористов, скоплениям боевиков и военной техники, огневым позициям и опорным пунктам. За два месяца летчики морской авиации выполнили 420 боевых вылетов, из них 117 - ночью, а также 750 вылетов для выполнения задач поисково-спасательного и авиационно- транспортного обеспечения. В общей сложности были поражены более 1 тыс. объектов террористов. Потерь среди личного состава авианосной группировки не было.

Решение о возвращении корабельной группировки во главе с "Кузнецовым" было озвучено начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым 6 января. В последних числах января российские корабли прошли пролив Ла-Манш, о чем сообщал британский флот. Таким образом, менее чем за неделю "Адмирал Кузнецов" преодолел расстоянии примерно в 3 тыс. километров (от Ла-Манша до Баренцева моря), что свидетельствует о нормальной работе его энергетической установки, несмотря на заявления иностранной прессы.

Во время полетов авигруппы в Средиземном море не обошлось без происшествий. В авиаинцидентах были потеряны два самолета: один истребитель МиГ-29К и один - Су-33. Летчики не пострадали, авианосцу повреждений нанесено не было.

03.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Великобритания
Россия
Сирия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Ка-27
Ка-29
Ка-52
МиГ-29К
Су-33
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