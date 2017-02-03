Росгвардия не планирует отправлять сотрудников в командировки за рубеж



Военнослужащие подразделений специального назначения и разведки Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации во время марш-броска на квалификационных испытаниях на право ношения крапового и темно-зеленого берета на базе учебного центра "Горный" в Новосибирской области.

Источник: Александр Кряжев / РИА Новости Военнослужащие подразделений специального назначения и разведки Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации во время марш-броска на квалификационных испытаниях на право ношения крапового и темно-зеленого берета на базе учебного центра "Горный" в Новосибирской области.Источник: Александр Кряжев / РИА Новости

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Росгвардия не планирует отправлять своих сотрудников в служебные командировки за рубеж, в том числе страны Ближнего Востока, сообщил в пятницу на пресс-конференции первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов.

"В настоящее время мы не планируем такого рода командировок. Если руководство страны примет подобное решение, то мы будем готовы выполнить задачу", - сообщил Меликов.

По его словам, в настоящее время в Росгвардии создана миротворческая группировка, которая предназначена для выполнения совместных миротворческих задач в рамках ОДКБ.

"В связи с этим, можно уверенно сказать о том, что состав, оснащенность и подготовленность личного состава Росгвардии позволяют выполнять различного рода задачи, в том числе и за рубежом", - заключил Меликов.