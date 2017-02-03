Росгвардия не планирует отправлять сотрудников в командировки за рубеж
|
|
Военнослужащие подразделений специального назначения и разведки Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации во время марш-броска на квалификационных испытаниях на право ношения крапового и темно-зеленого берета на базе учебного центра "Горный" в Новосибирской области.
Источник: Александр Кряжев / РИА Новости
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Росгвардия не планирует отправлять своих сотрудников в служебные командировки за рубеж, в том числе страны Ближнего Востока, сообщил в пятницу на пресс-конференции первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов.
"В настоящее время мы не планируем такого рода командировок. Если руководство страны примет подобное решение, то мы будем готовы выполнить задачу", - сообщил Меликов.
По его словам, в настоящее время в Росгвардии создана миротворческая группировка, которая предназначена для выполнения совместных миротворческих задач в рамках ОДКБ.
"В связи с этим, можно уверенно сказать о том, что состав, оснащенность и подготовленность личного состава Росгвардии позволяют выполнять различного рода задачи, в том числе и за рубежом", - заключил Меликов.
03.02.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
15.12.2016 Выбор РИА Новости: главные события 2016 года в сфере обороны и безопасности
30.03.2016 Потешная гвардия
06.02.2017 У Росгвардии — новое оружие
06.02.2017 Росгвардия будет нести службу на Байконуре
06.02.2017 Меликов уточнил задачи Росгвардии
06.02.2017 Сотрудники ОМОН и СОБР Росгвардии получат статус военнослужащих в 2018 году
06.02.2017 Сотрудники ОМОН и СОБР провели более 10 тысяч спецопераций в 2016 году