Мощности Воронежского авиазавода позволят собирать до 12 Ил-112В в год



Сборка легкого военно-транспортного самолета Ил-112В

Источник: AEX.RU Сборка легкого военно-транспортного самолета Ил-112ВИсточник: AEX.RU

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Производственные мощности ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (ВАСО, входит в состав ОАК), в зависимости от объемов заказа, позволят собирать от восьми до двенадцати легких военно-транспортных самолетов Ил-112В ежегодно, сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Ранее директор программы Ил-112В Авиационного комплекса имени Ильюшина Дмитрий Савельев сообщил, что потребность Воздушно-космических сил России в новом военно-транспортном самолете оценивается в 35 машин; с учетом интереса, проявляемого другими российскими государственными структурами, цифра может достигать порядка 100 воздушных судов.

"Производственные мощности ВАСО позволяют собирать от восьми до двенадцати Ил-112 в год в зависимости от объемов заказа", - сказано в сообщении.

В нем отмечено, что планер первого опытного образца будет готов до конца февраля. Затем специалисты ВАСО приступят к монтажу двигателей, систем и оборудования самолета. Параллельно ведутся работы по строительству второго опытного образца, предназначенного для прочностных и ресурсных испытаний.

"Первый опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В поступил в цех окончательной сборки. Специалисты ПАО ВАСО (входит в состав ПАО ОАК) завершили важнейший этап производственного цикла по созданию самолета - стыковку крыла с фюзеляжем", - говорится в сообщении.

"Машина строится полностью из отечественных комплектующих, будет оснащаться оборудованием на российской элементной базе. Наша общая задача - сделать самолет, который не уступает современным зарубежным аналогам. На нем будут монтироваться новые системы, которые применены, например, на модернизированном тяжелом транспортнике Ил-76МД-90А", - сказал генеральный директор ОАО "Ил" Сергей Вельможкин, слова которого процитированы в сообщении.

При создании Ил-112В впервые используются 3D-терминалы, с помощью которых можно рассмотреть конфигурацию любой детали и этапы технологического цикла при проектировании и в процессе производства. В дальнейшем использование цифрового проектирования будет способствовать повышению эффективности послепродажного и сервисного обслуживания самолетов.

Как ранее заявил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, первый полет нового транспортника должен состояться до июля 2017 года. Он добавил, что военное ведомство уже рассматривает возможность заключения первого серийного контракта на этот самолет.

Работы по проекту Ил-112В ведутся согласно государственному контракту на проведение опытно-конструкторских работ по созданию легкого военно-транспортного самолета заключенному между Министерством обороны РФ и ОАО "Ил" (входит в состав ОАК) в декабре 2014 года. Самолет предназначен для транспортировки и воздушного десантирования легких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава, а также для перевозки широкой номенклатуры грузов при его коммерческой эксплуатации. Ил-112В придет на смену Ан-26.

ВАСО является крупнейшим предприятием области. На нем работают 6,5 тысячи человек. Воронежский авиазавод основан в 1932 году. Специализируется на производстве широкофюзеляжных самолетов Ил-96, ближнемагистральных региональных самолетов Ан-148, а также изготовлении узлов и агрегатов для региональных самолетов Sukhoi SuperJet 100, пассажирских среднемагистральных самолетов семейства МС-21 и тяжелых транспортных самолетов Ил-76МД.