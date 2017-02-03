Меликов уточнил задачи Росгвардии



Военнослужащие Отдельной дивизии оперативного назначения им. Дзержинского внутренних войск МВД России во время тренировки к Параду Победы в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Источник: Григорий Сысоев / РИА Новости Военнослужащие Отдельной дивизии оперативного назначения им. Дзержинского внутренних войск МВД России во время тренировки к Параду Победы в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.Источник: Григорий Сысоев / РИА Новости

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Подразделения Национальной гвардии предназначены не для того, чтобы пресекать и разгонять несанкционированные митинги, а для того, чтобы задерживать зачинщиков массовых беспорядков, сообщил в пятницу на пресс-конференции первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов.

"Наша главная задача состоит не в том, чтобы махать палками или с помощью водометов, а также других технических средств разгонять несанкционированные митинги. Мы обеспечиваем, в первую очередь, безопасность граждан. На сегодняшний день Росгвардия свою задачу видит не в том, чтобы разгонять митинги, а в том, чтобы предупредить негативные условия, при которых массовые недовольства граждан могут перейти на уровень массового неповиновения", - сказал Меликов.

По его словам, в данном аспекте Росгвардия, в рамках действующего законодательства, плотно взаимодействует с другими правоохранительными структурами такими МВД, ФСБ, Следственный комитет и прокуратура.

"Как правило за массами людей, которые выходят на улицы, стоит небольшая группа зачинщиков, которые ведут деструктивную работу. Поэтому мы должны локализовать таких злоумышленников и задержать зачинщиков", - подчеркнул Меликов.

Он добавил, что на сегодняшний день на службе в рядах Росгвардии состоит порядка 340 тысяч сотрудников.