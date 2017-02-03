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Рогозин рассказал о секрете успеха отечественной авиапродукции

06.02.2017 РИА Новости 741 0
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НПО «Сатурн»
В цехе Научно-производственного объединения «Сатурн»
Источник: Марина Лысцева/ ТАСС

РЫБИНСК (Ярославская область), 3 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в ходе осмотра двигателестроительного предприятия НПО "Сатурн", рассказал, каким образом отечественная авиапродукция сможет "выдавливать" с российского рынка иностранные самолеты.

"А вот что касается современных авиационных двигателей, слава Богу, сейчас возобладало, наконец-то, понимание того, что двигатель должен заказываться раньше, чем самолет, в силу того, что по технологии времени на его создание уходит больше", - отметил Рогозин.

Вице-премьер заявил, что нужно исходить из полного перевооружения авиационного двигателестроения. По его словам, в этой связи в рамках Объединенной двигателестроительной корпорации сейчас развернута работа по созданию двигателей в классе тяги, которые раньше вообще никогда не выпускались в Советском Союзе и в РФ.

"Это двигатели, которые позволят заменить сразу два двигателя на крыле самолета, а значит в пересчете на расход топлива на одного пассажира, эта цифра будет уже конкурентной, наши самолеты сразу войдут в число конкурентных самолетов. Это означает, что без всяких специальных административных мер мы сможем постепенно выдавливать с нашего рынка иностранные самолеты российской качественной авиационной продукцией, способной летать на современных двигателях, эффективных и надежных", -сказал Рогозин журналистам.

По его словам, сегодня была достигнута договоренность по линии Фонда перспективных исследований, Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) о том, что будут рассматриваться самые современные технологии.

"Недавно на заседании Военно-промышленной комиссии…были утверждены новые кандидатуры руководителей новейших современных технологических направлений. Именно эти направления…мы будем внедрять форсированно в рамках российского двигателестроения. Это совершенно новые принципы передачи энергии, это отход от традиционных схем, и по этому пути мы сейчас двигаемся",- заключил Рогозин.

ПАО "Научно- производственное объединение "Сатурн" - двигателестроительная компания, специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании газотурбинных двигателей для военной и гражданской авиации, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, кораблей и судов. ПАО "НПО"Сатурн" входит в структуру АО " Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК) и является головным предприятием дивизиона "Двигатели для гражданской авиации" - бизнес-единицы ОДК. Значительную часть станочного оборудования составляют станки отечественного производства.

03.02.2017
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принадлежат РИА Новости
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Россия
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ВПК РФ
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Сатурн НПО
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Рогозин Дмитрий

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