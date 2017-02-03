Сотрудники ОМОН и СОБР Росгвардии получат статус военнослужащих в 2018 году
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Спецназ полиции
Источник: Известия / Сергей Венявский
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Все сотрудники подразделений ОМОНа и СОБРа, переданных из МВД в Росгвардию, приобретут статус военнослужащих в 2018 году, сообщил в пятницу на пресс-конференции первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов.
"В настоящее время идет процесс перевода сотрудников данных подразделений в наше ведомство. В 2018 году все приобретут статус военнослужащих",- сообщил Меликов. По его словам, процесс перевода займет весь текущий год, поскольку данная процедура является непростой и имеет ряд сложностей. "В частности, сотрудникам при переводе необходимо пройти военно-врачебную комиссию. Сами понимаете, количество людей очень большое и процедура не быстрая", - отметил генерал.
Он добавил, что процесс перевода ни в коей мере не скажется негативно на социальных гарантиях перед сотрудниками ОМОНа и СОБРа. Денежное довольствие будет выплачиваться в полном объеме, медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение сохранится. "В настоящее время Росгвардия ведет интенсивную нормотворческую работу по сохранению социальных гарантий для ОМОН и СОБР. В правительство РФ направлены проекты соответствующих постановлений",- заключил Меликов.
03.02.2017
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