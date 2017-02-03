Сотрудники ОМОН и СОБР провели более 10 тысяч спецопераций в 2016 году



Военнослужащие Отдельной дивизии оперативного назначения им. Дзержинского внутренних войск МВД России во время тренировки к Параду Победы в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Источник: Григорий Сысоев / РИА Новости Военнослужащие Отдельной дивизии оперативного назначения им. Дзержинского внутренних войск МВД России во время тренировки к Параду Победы в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.Источник: Григорий Сысоев / РИА Новости

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В 2016 году бойцы подразделений ОМОН и СОБР провели более 10 тысяч специальных операций по обезвреживанию и задержанию преступников, сообщил в пятницу на пресс-конференции первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов.

"В настоящее время в структуре Росгвардии более 200 отрядов быстрого реагирования (ОМОН и СОБР). Их численность составляет более 24 тысяч человек. За прошедший год бойцы этих подразделений провели свыше 10 тысяч специальных операций и задержали почти 3,5 тысячи лиц, подозреваемых в совершении преступлений", - сообщил Меликов, уточнив, что "изъято 95 единиц огнестрельного оружия, более 16 тысяч боеприпасов и одной тысячи килограмм взрывчатых веществ, около 25 килограмм наркотических средств, обезврежено 27 взрывных устройств".

Меликов также отметил, что в 2017 году в отряды особого назначения будут поступать новинки вооружений, в частности, тюнингованные отечественные снайперские комплексы, монокуляры, мобильные комплексы поиска и обезвреживания взрывчатых веществ.