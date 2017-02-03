В Мраморное море вошел российский военный корабль "Цезарь Куников"
|
Отрасли и сферы: Флот + Состояние и перспективы ОПК
|
Большой десантный корабль «Цезарь Куников»
Источник: www.korabli.eu
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российский десантный корабль "Цезарь Куников" вошел в Мраморное море утром в пятницу, передает телеканал CNN Turk.
По данным канала, 112-метровый военный корабль с бортовым номером 158 вошел из Эгейского моря в пролив Дарданеллы в 07.30 по местному времени (совпадает с московским).
После совершения ряда маневров корабль продолжил движение и в 09.45 вошел в Мраморное море, сообщает телеканал.
03.02.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
27.12.2016 Тришкин кафтан десантного флота
06.10.2016 События в Сирии приняли противовоздушный оборот
05.10.2016 Россия направила в Сирию зенитную ракетную систему С-300В4
28.09.2016 Хроника пикирующих бомбардировщиков
09.09.2016 Большие десантные корабли российского флота на учениях вышли в Черное море
01.09.2016 Внезапная проверка боеготовности вооруженных сил России завершается в среду
01.09.2016 Силы Черноморского флота провели ракетные стрельбы на учениях
01.09.2016 Силы ВМФ в ходе проверки проводят тренировки на Черном и Каспийском морях