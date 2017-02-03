В Мраморное море вошел российский военный корабль "Цезарь Куников"



Большой десантный корабль «Цезарь Куников»

Источник: www.korabli.eu Большой десантный корабль «Цезарь Куников»Источник: www.korabli.eu

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российский десантный корабль "Цезарь Куников" вошел в Мраморное море утром в пятницу, передает телеканал CNN Turk.

По данным канала, 112-метровый военный корабль с бортовым номером 158 вошел из Эгейского моря в пролив Дарданеллы в 07.30 по местному времени (совпадает с московским).

После совершения ряда маневров корабль продолжил движение и в 09.45 вошел в Мраморное море, сообщает телеканал.