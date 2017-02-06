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Шойгу призвал омолаживать кадровый состав предприятий ВПК

06.02.2017 РИА Новости 633 1
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Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ТУЛА, 3 фев - РИА Новости. Кадровый состав предприятий военно-промышленного комплекса необходимо не только восстанавливать, но и омолаживать, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совещании в НПО "СПЛАВ".

"Очень надеюсь на поддержку губернатора, потому что потребуется и мобилизация, наверное, старых кадров и подготовка молодых кадров, потому что те объемы, на которые мы рассчитываем, они требуют восстановления ресурса", - подчеркнул он.

В пятницу министр обороны посетил цеха НПО "СПЛАВ" в Туле, где производятся реактивные и тяжелые огнеметные системы вооружения в рамках гособоронзаказа, и провел совещание с участием представителей Ростеха и руководства Тульской области.

03.02.2017
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Сплав
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Гособоронзаказ

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Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Воин3Dдоп
362
№1
06.02.2017 09:46
Зарплаты, зарплаты и еще раз зарплаты. Когда зарплата рабочего начинается с 8 т.р., а в торговом центре дают 15 т.р., то выбор очевиден.
+1
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