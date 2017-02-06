Шойгу призвал омолаживать кадровый состав предприятий ВПК
Сергей Шойгу
Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
ТУЛА, 3 фев - РИА Новости. Кадровый состав предприятий военно-промышленного комплекса необходимо не только восстанавливать, но и омолаживать, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совещании в НПО "СПЛАВ".
"Очень надеюсь на поддержку губернатора, потому что потребуется и мобилизация, наверное, старых кадров и подготовка молодых кадров, потому что те объемы, на которые мы рассчитываем, они требуют восстановления ресурса", - подчеркнул он.
В пятницу министр обороны посетил цеха НПО "СПЛАВ" в Туле, где производятся реактивные и тяжелые огнеметные системы вооружения в рамках гособоронзаказа, и провел совещание с участием представителей Ростеха и руководства Тульской области.
03.02.2017
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