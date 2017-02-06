Шойгу призвал омолаживать кадровый состав предприятий ВПК



Сергей Шойгу

Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Сергей ШойгуИсточник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ТУЛА, 3 фев - РИА Новости. Кадровый состав предприятий военно-промышленного комплекса необходимо не только восстанавливать, но и омолаживать, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совещании в НПО "СПЛАВ".

"Очень надеюсь на поддержку губернатора, потому что потребуется и мобилизация, наверное, старых кадров и подготовка молодых кадров, потому что те объемы, на которые мы рассчитываем, они требуют восстановления ресурса", - подчеркнул он.

В пятницу министр обороны посетил цеха НПО "СПЛАВ" в Туле, где производятся реактивные и тяжелые огнеметные системы вооружения в рамках гособоронзаказа, и провел совещание с участием представителей Ростеха и руководства Тульской области.