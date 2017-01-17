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Гособоронзаказ: Установлен запрет на допуск иностранных товаров для нужд обороны

06.02.2017 Росинформбюро 614 0
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goszakaz
Государственный оборонный заказ

Гособоронзаказ: Установлен запрет на допуск иностранных товаров для нужд обороны

Правительством России в соответствии с ч. 3 ст. 14 Федерального закона о контрактной системе установлен запрет на допуск иностранных товаров, работ и услуг, выполняемых иностранными лицами для нужд обороны страны и безопасности государства.

Согласно принятого постановления правительства от 14 января 2017 года № 9 запрет распространяется на товары, происходящие из иностранных государств, за исключением товаров из специального перечня и товаров из государств Евразийского экономического союза.


Какие товары?


Под закупками товаров, работ или услуг для нужд обороны и безопасности государства понимаются закупки в целях выполнения госпрограмм, долгосрочных ФЦП в области обороны, мероприятий ГПВ и гособоронзаказа.


Если товары, происходящие из иностранных государств, в России не производятся, то в течение 2 лет запрет на них не распространяется.

В случае, если товары, происходящие из иностранных государств, в России не производятся, то в течение 2 лет запрет на них не распространяется. Для этих целей разработан специальный перечень из 132 позиций. Это, например: различные станки, транспортные средства и спецтехника, материалы, оборудование, турбины и их части.


Подтверждением отсутствия производства на российской территории товаров отраслей промышленности будет заниматься Минпромторг России с учетом положений постановления правительства от 17 июля 2015 года № 719 «О критериях отнесения промышленной продукции к продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации».


На что запрет не действует?


Постановление от 14 января 2017 года № 9 применяться не будет, в случае необходимости применения некоторых товаров для обеспечения совместимости с товарами, имеющими другие товарные знаки. Также в случае закупок ряда запасных частей к машинам и оборудованию.


Запрет не распространяется в случае осуществления закупок силовыми ведомствами, либо закупается одна единица товара (конкретные наименования установлены перечнем) стоимостью не более 5 или 50 тыс. рублей (для разных позиций), или проводится консолидированная закупка общей стоимостью менее 1 млн рублей.


Минпромторг России в срок не позднее 2 квартала 2017 года должен определить механизм отнесения товаров к товарам, произведенным на территории государств-членов Евразийского экономического союза.

Разрешены закупки ряда товаров (машины, станки), произведенных на территории Евразийского экономического союза и соответствующей критериям отнесения промышленной продукции к продукции, не имеющей аналогов, установленных постановлением правительства от 17 июля 2015 года № 719.


Минпромторг России в срок не позднее 2 квартала 2017 года должен определить механизм отнесения товаров к товарам, произведенным на территории государств-членов Евразийского экономического союза, и к промышленной продукции, производство которой в данных государствах отсутствует.


Денис Журенков

Автор материала. в.н.с., эксперт рабочей группы по развитию конкуренции в сфере гособоронзаказа ФАС России

17.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Росинформбюро
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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
ФАС
Проекты
Гособоронзаказ

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