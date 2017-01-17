

Государственный оборонный заказ Государственный оборонный заказ

Гособоронзаказ: Установлен запрет на допуск иностранных товаров для нужд обороны

Правительством России в соответствии с ч. 3 ст. 14 Федерального закона о контрактной системе установлен запрет на допуск иностранных товаров, работ и услуг, выполняемых иностранными лицами для нужд обороны страны и безопасности государства.

Согласно принятого постановления правительства от 14 января 2017 года № 9 запрет распространяется на товары, происходящие из иностранных государств, за исключением товаров из специального перечня и товаров из государств Евразийского экономического союза.

Какие товары?

Под закупками товаров, работ или услуг для нужд обороны и безопасности государства понимаются закупки в целях выполнения госпрограмм, долгосрочных ФЦП в области обороны, мероприятий ГПВ и гособоронзаказа.

Если товары, происходящие из иностранных государств, в России не производятся, то в течение 2 лет запрет на них не распространяется.

В случае, если товары, происходящие из иностранных государств, в России не производятся, то в течение 2 лет запрет на них не распространяется. Для этих целей разработан специальный перечень из 132 позиций. Это, например: различные станки, транспортные средства и спецтехника, материалы, оборудование, турбины и их части.

Подтверждением отсутствия производства на российской территории товаров отраслей промышленности будет заниматься Минпромторг России с учетом положений постановления правительства от 17 июля 2015 года № 719 «О критериях отнесения промышленной продукции к продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации».

На что запрет не действует?

Постановление от 14 января 2017 года № 9 применяться не будет, в случае необходимости применения некоторых товаров для обеспечения совместимости с товарами, имеющими другие товарные знаки. Также в случае закупок ряда запасных частей к машинам и оборудованию.

Запрет не распространяется в случае осуществления закупок силовыми ведомствами, либо закупается одна единица товара (конкретные наименования установлены перечнем) стоимостью не более 5 или 50 тыс. рублей (для разных позиций), или проводится консолидированная закупка общей стоимостью менее 1 млн рублей.

Минпромторг России в срок не позднее 2 квартала 2017 года должен определить механизм отнесения товаров к товарам, произведенным на территории государств-членов Евразийского экономического союза.

Разрешены закупки ряда товаров (машины, станки), произведенных на территории Евразийского экономического союза и соответствующей критериям отнесения промышленной продукции к продукции, не имеющей аналогов, установленных постановлением правительства от 17 июля 2015 года № 719.

Минпромторг России в срок не позднее 2 квартала 2017 года должен определить механизм отнесения товаров к товарам, произведенным на территории государств-членов Евразийского экономического союза, и к промышленной продукции, производство которой в данных государствах отсутствует.

Денис Журенков

Автор материала. в.н.с., эксперт рабочей группы по развитию конкуренции в сфере гособоронзаказа ФАС России