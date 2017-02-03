В Ленинградской области завершились тактические учения С-300



Зенитная ракетная система С-300

Источник: Олег Харсеев / «Коммерсантъ» Зенитная ракетная система С-300Источник: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Тактические учения с зенитно-ракетным дивизионом войск ПВО С-300 Западного военного округа завершились в Ленинградской области, сообщил начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

"В ходе учения расчеты зенитно-ракетных систем С-300 и подразделения управления были подняты по тревоге. Пусковые установки совершили марш в район проведения условных пусков ракет, на маршруте следования расчеты С-300 отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника", - сказал он.

Начальник пресс-службы ЗВО отметил, что личный состав выполнил развертывание пусковых установок, поиск, опознавание, сопровождение и уничтожение воздушных целей, имитирующих авиационный налет условного противника.

В учении приняли участие свыше 100 военнослужащих и около 30 единиц боевой и специальной техники.