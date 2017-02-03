В Ленинградской области завершились тактические учения С-300
|
|
Зенитная ракетная система С-300
Источник: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Тактические учения с зенитно-ракетным дивизионом войск ПВО С-300 Западного военного округа завершились в Ленинградской области, сообщил начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.
"В ходе учения расчеты зенитно-ракетных систем С-300 и подразделения управления были подняты по тревоге. Пусковые установки совершили марш в район проведения условных пусков ракет, на маршруте следования расчеты С-300 отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника", - сказал он.
Начальник пресс-службы ЗВО отметил, что личный состав выполнил развертывание пусковых установок, поиск, опознавание, сопровождение и уничтожение воздушных целей, имитирующих авиационный налет условного противника.
В учении приняли участие свыше 100 военнослужащих и около 30 единиц боевой и специальной техники.
03.02.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
06.02.2017 В Минобороны Сербии заявили, что Россия передаст шесть МиГ-29 до мая
06.02.2017 Комплексы С-300 провели условные пуски ракет в Ленинградской области
31.01.2017 Белорусская служба новостей: Сербия бесплатно получит от Беларуси 6 МиГ-29 и 2 ЗРК «Бук»
30.01.2017 Россия назвала Армению ключевым союзником в Закавказье
30.01.2017 Сербия бесплатно получит от Белоруссии МиГ-29 и ЗРК "Бук"
27.01.2017 Под Воронежем эскадрилья Су-34 проведет воздушный бой с экипажами МиГ-29СМТ
25.01.2017 В горах Армении начали занятия разведчики российской военной базы