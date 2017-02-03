На Камчатке командующий ТОФ проверил готовность авиации и ПВО



Противолодочный самолет Ил-38Н

Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС Противолодочный самолет Ил-38НИсточник: Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц проверил боевую готовность соединений морской авиации и противовоздушной обороны на Камчатке, сообщил в пятницу начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан второго ранга Владимир Матвеев.

"В рамках инспекции камчатской группировки войск (сил) командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц проверил боевую готовность соединений морской авиации и противовоздушной обороны Тихоокеанского флота", - сказал он.

По словам Матвеева, "особое внимание было уделено вопросам практических действий дежурного авиационного звена по тревоге и выходом подразделений противовоздушной обороны в назначенные районы, с дальнейшим выполнением учебно-боевых задач".

Он добавил, что экипажи морской авиации отработали перехваты и уничтожение воздушных целей, также осуществили поиск подводных лодок условного противника. Подразделения ПВО выполнили задачи по отражению условного массированного ракетно-авиационного удара, провели тренировки расчетов по опознаванию и классификации одиночных и групповых воздушных целей на малых и сверхмалых высотах, отработали нормативы по перегрузке ракет на пусковые установки и подготовку их к боевой стрельбе.

"К внезапной проверке привлекались экипажи самолетов МиГ-31, Ил-38, корабельные противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ морской авиации Тихоокеанского флота, а также подразделения соединения ПВО флота", - отметил Матвеев.