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На Камчатке командующий ТОФ проверил готовность авиации и ПВО

06.02.2017 РИА Новости 229 0
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Ил-38Н
Противолодочный самолет Ил-38Н
Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц проверил боевую готовность соединений морской авиации и противовоздушной обороны на Камчатке, сообщил в пятницу начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан второго ранга Владимир Матвеев.

"В рамках инспекции камчатской группировки войск (сил) командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц проверил боевую готовность соединений морской авиации и противовоздушной обороны Тихоокеанского флота", - сказал он.

По словам Матвеева, "особое внимание было уделено вопросам практических действий дежурного авиационного звена по тревоге и выходом подразделений противовоздушной обороны в назначенные районы, с дальнейшим выполнением учебно-боевых задач".

Он добавил, что экипажи морской авиации отработали перехваты и уничтожение воздушных целей, также осуществили поиск подводных лодок условного противника. Подразделения ПВО выполнили задачи по отражению условного массированного ракетно-авиационного удара, провели тренировки расчетов по опознаванию и классификации одиночных и групповых воздушных целей на малых и сверхмалых высотах, отработали нормативы по перегрузке ракет на пусковые установки и подготовку их к боевой стрельбе.

"К внезапной проверке привлекались экипажи самолетов МиГ-31, Ил-38, корабельные противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ морской авиации Тихоокеанского флота, а также подразделения соединения ПВО флота", - отметил Матвеев.

03.02.2017
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Продукция
Ил-38
Ка-27ПЛ
МиГ-31
Проекты
ТОФ

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