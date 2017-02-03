На Камчатке командующий ТОФ проверил готовность авиации и ПВО
|
|
Противолодочный самолет Ил-38Н
Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц проверил боевую готовность соединений морской авиации и противовоздушной обороны на Камчатке, сообщил в пятницу начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан второго ранга Владимир Матвеев.
"В рамках инспекции камчатской группировки войск (сил) командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц проверил боевую готовность соединений морской авиации и противовоздушной обороны Тихоокеанского флота", - сказал он.
По словам Матвеева, "особое внимание было уделено вопросам практических действий дежурного авиационного звена по тревоге и выходом подразделений противовоздушной обороны в назначенные районы, с дальнейшим выполнением учебно-боевых задач".
Он добавил, что экипажи морской авиации отработали перехваты и уничтожение воздушных целей, также осуществили поиск подводных лодок условного противника. Подразделения ПВО выполнили задачи по отражению условного массированного ракетно-авиационного удара, провели тренировки расчетов по опознаванию и классификации одиночных и групповых воздушных целей на малых и сверхмалых высотах, отработали нормативы по перегрузке ракет на пусковые установки и подготовку их к боевой стрельбе.
"К внезапной проверке привлекались экипажи самолетов МиГ-31, Ил-38, корабельные противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ морской авиации Тихоокеанского флота, а также подразделения соединения ПВО флота", - отметил Матвеев.
03.02.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
18.07.2016 Летающая мощь ВМФ: чем вооружена морская авиация России
14.03.2012 Авиация ВМФ России: взгляд с Запада
03.01.2017 Истребители-перехватчики МиГ-31 "прикрыли" самолеты Ил-38 на Камчатке
28.07.2015 В России масштабно отметили День Военно-морского флота
15.07.2015 ТВД одного актера
26.06.2013 Откуда исходит главная угроза
05.06.2013 Кто правит на море, тот правит и на суше
05.04.2012 Морской авиации Тихоокеанского флота исполняется 80 лет