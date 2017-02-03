Под Хабаровском экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-8АМТШ выполнили стрельбы



Ракетная атака колонны условного противника с вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» на RAE-2015

Источник: Алексей Мальгавко / РИА Новости Ракетная атака колонны условного противника с вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» на RAE-2015Источник: Алексей Мальгавко / РИА Новости

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-8АМТШ Восточного военного округа (ВВО) выполнили стрельбы на специализированном полигоне "Святогорье", заявил в пятницу начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

"Экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-8АМТШ авиационного соединения армейской авиации Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровске, провели боевые стрельбы на специализированном полигоне "Святогорье" под Хабаровском", - сказал он.

Гордеев также отметил, что в ходе выполнения летно-тактических заданий экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-8АМТШ отработали вопросы применения боевых летательных аппаратов для нанесения воздушных ударов неуправляемыми авиационными ракетами и авиабомбами по малоразмерным наземным целям, имитирующим огневые точки условного противника.

"Все летные задания выполнены на оценку "хорошо" как днем, так и темное время суток. Экипажи, добившиеся отличных результатов, будут представлены к участию в первом отборочном этапе всеармейского конкурса "Авиадартс", который начнется в летных соединениях ВВО с 1 марта 2017 года", - добавил он.