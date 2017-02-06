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Более 500 человек поступили на контрактную службу в войска ВВО

06.02.2017 РИА Новости 259 1
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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВВО
Источник: Военно - RIN.ru

ВЛАДИВОСТОК, 3 фев - РИА Новости. Более 500 человек поступили на военную службу по контракту в войска Восточного военного округа (ВВО) с начала 2017 года, сообщил журналистам начальник пресс-службы ВВО Александр Гордеев.

"В январе 2017 года пункты отбора граждан на военную службу по контракту направили в войска Восточного военного округа более 350 жителей Дальнего Востока и Восточной Сибири. Больше всего желающих стать профессиональными военнослужащими оказалось среди жителей Читы, Улан-Удэ, Уссурийска и Владивостока. Только из столицы Забайкалья поступило на службу более 50 военнослужащих по контракту", - сказал Гордеев.

По его словам, еще около 150 солдат и сержантов подписали контракт во время службы по призыву в соединениях и воинских частях ВВО. Половина из них служила в общевойсковом объединении ВВО в Приморском крае.

Как ранее сообщалось, в 2017 году на территории планируется направить в войска ВВО более 11 тысяч военнослужащих с Дальнего Востока и Восточной Сибири. Кандидаты имеют возможность выбрать более 100 различных специальностей в общевойсковых объединениях, на Тихоокеанском флоте, а также в соединениях и воинских частях объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

03.02.2017
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Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Восход
12525
№1
06.02.2017 10:21
И по меньшей мере столько же не стали его продлевать по истечению. Задача руководства МО должна заключаться не в желании рекрутировать как можно больше военнослужащих, заключивших первый контракт (хотя это безусловно благое намерение), а через повышение качества службы и материального довольствия добиться того, чтобы профессионалы (кто отслужил хотя бы один контракт), не покидали армию, а стремились к продлению трудовых отношений.

А пока у солдата-матроса зарплата 24 тысячи рублей (отнимите от этой цифры дальневосточную и северную надбавки и получите среднюю зп по стране) и пока они пашут 6 дней в неделю с 8 до 20, у них нет никакого желания оставаться в армии/на флоте.

Поэтому во-первых необходимо поднять денежное довольствие нижнего звена (фундамент, на котором стоит армия), а во вторых финансово стимулировать знание иностранных языков, наличие спортивных разрядов, наличие специальных навыков и знаний, а так же второго профильного образования (если танкист имеет гражданское образование механика, он должен получать за это доплату).

Между офицерами и низшим звеном сейчас пропасть. Как по зарплате, так и по уровню ответственности. Нужно если не уровнять, то хотя бы как-то сбалансировать.

Иначе Вы будете терять профессионалов быстрее, чем набирать новых рекрутов.
-1
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