Более 500 человек поступили на контрактную службу в войска ВВО



Военнослужащие ВВО

Источник: Военно - RIN.ru Военнослужащие ВВОИсточник: Военно - RIN.ru

ВЛАДИВОСТОК, 3 фев - РИА Новости. Более 500 человек поступили на военную службу по контракту в войска Восточного военного округа (ВВО) с начала 2017 года, сообщил журналистам начальник пресс-службы ВВО Александр Гордеев.

"В январе 2017 года пункты отбора граждан на военную службу по контракту направили в войска Восточного военного округа более 350 жителей Дальнего Востока и Восточной Сибири. Больше всего желающих стать профессиональными военнослужащими оказалось среди жителей Читы, Улан-Удэ, Уссурийска и Владивостока. Только из столицы Забайкалья поступило на службу более 50 военнослужащих по контракту", - сказал Гордеев.

По его словам, еще около 150 солдат и сержантов подписали контракт во время службы по призыву в соединениях и воинских частях ВВО. Половина из них служила в общевойсковом объединении ВВО в Приморском крае.

Как ранее сообщалось, в 2017 году на территории планируется направить в войска ВВО более 11 тысяч военнослужащих с Дальнего Востока и Восточной Сибири. Кандидаты имеют возможность выбрать более 100 различных специальностей в общевойсковых объединениях, на Тихоокеанском флоте, а также в соединениях и воинских частях объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.