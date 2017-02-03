Вертолёты Тихоокеанского флота отработали поиск подлодки



Палубный вертолет Ка-27

Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС Палубный вертолет Ка-27Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 3 фев - РИА Новости. Экипажи палубных вертолетов Ка-27 авиабазы морской авиации Тихоокеанского флота РФ (ТОФ) отработали противолодочные и поисково-спасательные задачи на морских полигонах флота, сообщил журналистам представитель Восточного военного округа по флоту Владимир Матвеев.

"В рамках мероприятий боевой подготовки ТОФ экипажи противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ отработали комплекс задач по поиску, обнаружению, классификации, поддержанию контакта и слежению, а также противодействию подводной лодке с условным применением различных комплексов противолодочного вооружения", - рассказал Матвеев.

В свою очередь экипажи поисково-спасательных вертолётов Ка-27ПС отработали оказание помощи терпящим бедствие в море с поиском и последующим подъёмом "пострадавших" с воды на борт вертолёта.

"Полеты выполнялись по установленным маршрутам над акваторией морских полигонов ТОФ в светлое и темное время суток в различных метеоусловиях. Выполнению полетов морской авиации предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач летной подготовки", - добавил Матвеев.