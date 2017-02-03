СМИ: российский спецназ получил "вторую кожу"



Военнослужащие Росгвардии

Источник: FLB.ru Военнослужащие РосгвардииИсточник: FLB.ru

МОСКВА, 03 фев - РИА Новости. "Вежливые люди", бойцы спецназа ФСБ и Росгвардии получили уникальное российское термобелье, пишет газета "Известия". Комплект "Фантом" создан и выпускается группой компаний "Кондор".

Уникальная разработка вентилирует тело военнослужащего при движении, сохраняет тепло при остановке, а также компенсирует при длительных физических нагрузках потерю энергии. "Фантом" сохраняет комфортные условия при температуре от минус 50 до плюс 30 градусов по Цельсию.

Аналогичное термобелье до недавнего времени выпускала лишь итальянско-швейцарская фирма X-bionics.