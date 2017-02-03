Какой автомат станет главным для армии России



Автомат А-545 (6П67) разработки ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» варианта выпуска 2014 года, представленный на государственные испытания в рамках програмы "Ратник")

Источник: world.guns.ru Автомат А-545 (6П67) разработки ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» варианта выпуска 2014 года, представленный на государственные испытания в рамках програмы "Ратник")Источник: world.guns.ru

В 2017 году завершатся войсковые испытания двух новых автоматов АЕК-971 и АК-12. Один из них придет на смену старому доброму автомату Калашникова. Но вот какой именно вариант предпочтут военные - пока вопрос. Эксперт телеканала "Звезда" изучил плюсы и минусы каждого претендента. "О замене классического АК подумывали еще в советский период, к автомату, несмотря на все его достоинства и былые заслуги, имелся ряд претензий, и, пожалуй, главная - неудовлетворительная кучность стрельбы"

Для начала автор напоминает, что о замене классического АК подумывали еще в советский период. К автомату, несмотря на все его достоинства и былые заслуги, имелся ряд претензий. И, пожалуй, главная - неудовлетворительная кучность стрельбы.

Конкурс на новый автомат провели в конце 1980-х годов. И уже тогда в числе "номинантов" был АЕК-971. Разработан он был на заводе имени Дегтярева в Коврове под руководством Станислава Кокшарова. А за основу модели взяли автомат системы Константинова. И хотя АЕК-971 получил высокую оценку, на конкурсе его обошел автомат АН-94 ("Абакан"). Впрочем, и эту модель выпустили небольшой партией, а от идеи массового перевооружения и вовсе отказались.

И вот спустя несколько десятилетий военные вновь задумались об автомате нового поколения, а у АЕК-971 появился второй шанс.

Так что же он собой представляет? По мнению автора, автомат является воплощением смелых, а порой фантастических, конструкторских решений эпохи развитого социализма.

Главное его новшество - схема сбалансированной автоматики. Она избавила оружие от старой "болезни" - раскачивание при стрельбе, которое сказывалось на эффективности огня очередями. Но в конструкцию АЕК-971 был добавлен противовес, равный по массе затворной группе и связанный с ней зубчатой рейкой и шестерней. Это устройство в 1,5-2 увеличило результативность огня по сравнению с АК-74.

Вот только в этом механизме есть одно слабое место - шестерня. Она не обеспечивала автомату должной живучести. Но, не исключено, что в обновленной версии АЕК-971 эта проблема уже решена.

Что касается внешнего вида и эргономики, то нынешний автомат точно претерпел изменения по сравнению с советской моделью. Он стал более стильным, обзавелся интегрированными планками Пикатинни. Складной приклад заменен раздвижным телескопическим, пистолетная рукоятка приобрела удобный наклон, а рычаг предохранителя продублирован на обе стороны ствольной коробки.

Цевье, рукоятка и ствольная накладка выполнены из ударопрочного пластика.

При всем при этом, в АЕК-971, безусловно, угадываются очертания автомата Калашникова.

А вот модели АК-12, созданием которой занимается концерном "Калашников", нет смысла ставить в упрек сходство со знаменитым предшественником. Он является его прямым потомком. Впрочем первоначальная версия (разработка идет с 2011 года) все же довольно сильно отличалась автомата Калашникова.

Конструктор Владимир Злобин планировал создать оружие одинаково удобное для правшей и левшей, причем такое, что с ним в буквально смысле можно было бы управляться "одной левой" или "одной правой". То есть менять магазин, досылать патрон одной рукой.

Автомат обзавелся оригинальным прикладом, складывающимся в обе стороны и регулируемым подщечником.

Однако, как отмечает автор, по мере испытаний АК-12 все больше становится похож на своего прародителя. И вариант, представленный в сентябре 2016 года, на глаз практически не отличим от "Калашникова" сотой серии.

Но все различия кроются внутри. Изменилась архитектура крепления газоотвода и цевья на стволе, а сам он стал свободно вывешенным (практически не соприкасается с другими частями оружия). Это позволило добиться однообразных колебаний при стрельбе и улучшило кучность автомата.

Появилась у АК-12 жестко фиксирующаяся с обеих сторон ствольная коробка, снабженная планкой Пикатинни. На практике это значит, что боец может собирать и разбирать автомат, не пристреливая каждый раз оптику.

К тому же на планке установлен механический целик, увеличивающий длину прицельной линии по сравнению с обычным АК.

И еще один приятный нюанс - новое положение у переводчика огня. Теперь автомат способен стрелять не только непрерывной, но и короткой очередью, отсекая по два патрона.

Эксперт уверен, что оба конкурента идут "ноздря в ноздрю". Главным аргументом в пользу АК-12 может стать унификация деталей с предыдущими поколениями "Калашниковых". Следовательно, проще будет освоить производство новой модели, да и на стоимости это скажется.

Зато АЕК-971 уже имеет боевой опыт. До 2006 года автоматы небольшими партиями поставляли специальные подразделения МВД. Оружие хорошо себя зарекомендовало.

Автор не исключает, что в итоге на вооружение будут приняты обе системы. Подобные случаи в истории страны уже бывали. И уже в процессе эксплуатации станет окончательно ясно, какой же автомат - главный для российской армии.

Олег Корякин